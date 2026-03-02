Durante su salida se había especulado con la posibilidad de que otro participante ocupara su lugar, pero eso no ocurrió. En la gala se confirmó que conservaría su espacio en la competencia y la coach volvió a cruzar la puerta de la casa. Daniela se mostró emocionada y muy feliz por retomar el juego luego de atravesar un momento personal difícil, y fue recibida con abrazos por sus compañeros.



En la misma jornada también se concretó el ingreso de Carla Bigliani, conocida como “Carlota”. En su presentación se mostró sumamente positiva y contó detalles de su vida personal: tiene dos gatos y un perrito, vive en la casa que siempre soñó —con jardín y pelopincho— y trabaja desde su hogar. Además, dejó en claro su entusiasmo por formar parte del reality, asegurando que siempre quiso participar.



Con el regreso de Daniela y la llegada de Carla, la casa continúa en movimiento y la convivencia suma nuevas dinámicas en esta etapa inicial de la competencia.

