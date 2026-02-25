Gran Hermano Generación Dorada: el lunes ingresaron 18 y este martes se sumaron 10 participantes
Gran Hermano Generación Dorada ya está en marcha y en sus primeras dos galas terminó de conformar el grupo inicial de jugadores que competirán en esta nueva edición.
En la primera noche, el lunes, ingresaron 18 participantes: Andrea del Boca, Emanuel Di Gioia, Lolo Poggio, Carmiña Masi, Pincoya, Brian Sarmiento, Danelik Galazán, Manuel Ibero Durigon, Catalina Tcherkaski, Yisela Pintos, Juani “Car” Caruso, Daniela De Lucia, Nicolás Sicaro, Divina Gloria, Gabriel Lucero, Jenny Mavinga y Eduardo Carrera.
Este martes, en la segunda gala, se sumaron 10 nuevos participantes que completaron la nómina inicial: Solange Abraham, Martín Rodríguez, Cinzia Francischiello, Franco Zunino, Kennys Palacios, Lola Tomaszeuski, Yanina Zilly, Nazareno Pompei, Luana Fernández Escobar y Franco Poggio.
Con el grupo ya completo, la convivencia quedó oficialmente en marcha y el juego comenzó a tomar forma con perfiles muy distintos: figuras conocidas, influencers, ex deportistas y participantes con historias personales fuertes.
