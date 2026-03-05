Este miércoles en Gran Hermano Generación Dorada los participantes votaron para definir la llamada “placa planta”, una nueva modalidad anunciada por el programa para señalar a los jugadores que, según la casa, menos se involucran en el juego.

Luego de las votaciones de los propios participantes, la placa quedó conformada por Juanicar, Eduardo, Yipio, Cinzia, Tomy, Martín, Nazareno, Titi y Zunino.

De esta manera, los nueve jugadores quedaron expuestos al voto del público, que ahora deberá decidir quién de ellos abandona la casa en esta placa especial.

