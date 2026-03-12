Luego del escándalo que se generó por sus dichos contra su compañera Mavinga, el propio Gran Hermano habló dentro de la casa y emitió un duro comunicado frente a todos los participantes.

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En el mensaje, la voz del reality apuntó directamente contra Carmiña y calificó sus expresiones como dichos discriminatorios hacia su compañera. Además, advirtió a todos los jugadores sobre la gravedad de lo ocurrido y remarcó que dentro del juego existen límites que no deben ser sobrepasados, pidiendo que tengan cuidado con sus comportamientos.

Durante el comunicado también se hizo referencia puntual a una de las frases más cuestionadas, en la que Carmiña había asociado a Mavinga con la esclavitud. En ese contexto, Gran Hermano fue contundente y aseguró que ese tipo de comentarios no serán tolerados dentro de la casa.

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Tras el mensaje, el reality anunció la sanción: Carmiña fue expulsada del juego y debió abandonar inmediatamente la casa, en una de las decisiones más fuertes de esta edición del programa.





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