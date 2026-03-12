Gran Hermano expulsó a Carmiña tras sus dichos discriminatorios contra Mavinga
La polémica por los comentarios de Carmiña dentro de la casa de Gran Hermano tuvo una definición este miércoles por la noche.
Luego del escándalo que se generó por sus dichos contra su compañera Mavinga, el propio Gran Hermano habló dentro de la casa y emitió un duro comunicado frente a todos los participantes.
En el mensaje, la voz del reality apuntó directamente contra Carmiña y calificó sus expresiones como dichos discriminatorios hacia su compañera. Además, advirtió a todos los jugadores sobre la gravedad de lo ocurrido y remarcó que dentro del juego existen límites que no deben ser sobrepasados, pidiendo que tengan cuidado con sus comportamientos.
Durante el comunicado también se hizo referencia puntual a una de las frases más cuestionadas, en la que Carmiña había asociado a Mavinga con la esclavitud. En ese contexto, Gran Hermano fue contundente y aseguró que ese tipo de comentarios no serán tolerados dentro de la casa.
Tras el mensaje, el reality anunció la sanción: Carmiña fue expulsada del juego y debió abandonar inmediatamente la casa, en una de las decisiones más fuertes de esta edición del programa.
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