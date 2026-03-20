Tras la sanción que anuló todos los votos y dejó a todos los participantes en placa, este jueves se vivió una nueva instancia clave.

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En el marco de la votación positiva, ocho jugadores lograron salir de la placa al ser los más votados por el público, mientras que el resto continúa en riesgo de eliminación de cara a la próxima gala.

Todo se originó el miércoles, cuando el Big confirmó que hubo complot entre los participantes y decidió aplicar una fuerte sanción: se anularon todos los votos y automáticamente todos quedaron nominados, incluso Manu, que era el líder de la semana y perdió su inmunidad.

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De esta manera, la placa había quedado conformada por todos los jugadores: Andrea, Brian, Cinzia, Danelik, Dani, Eduardo, Emanuel, Franco, Juanicar, Kennys, La Maciel, Lola, Lolo, Luana, Manu, Martín, Mavinga, Nazareno, Pincoya, Sol, Titi, Yipio, Zilli y Zunino.

Con el sistema de voto positivo, el público decide quién sigue en la casa, por lo que con el correr de los días los participantes más apoyados van saliendo de la placa. Este jueves ya se conocieron los primeros ocho salvados, mientras que el resto deberá seguir esperando.

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La definición llegará el próximo lunes, cuando se conocerá quién es el participante que menos apoyo recibió y deberá abandonar la casa.