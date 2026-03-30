Gran Hermano: así quedó la placa de nominados de esta semana
Este domingo se definió un nuevo movimiento clave en Gran Hermano.
En una semana con voto negativo, el público votó y los participantes más elegidos lograron bajar de la placa, saliendo del riesgo de eliminación y dejando definida la lista final.
En este contexto, Pincoya, Manu, Juani Car, Titi, Luana, Lolo y Zunino lograron salir de placa, mientras que la placa definitiva quedó conformada por Lola, Zilli, Brian y Franco, quienes continúan en riesgo de cara a la gala.
La semana estuvo marcada por el liderazgo de Martín Rodríguez, quien había ganado la prueba y, además de obtener inmunidad, utilizó su beneficio para fulminar a Lola, Juani Car y Pincoya, lo que modificó por completo el armado inicial.
Ahora, todo se define este lunes, cuando uno de los nominados deberá abandonar la casa según la decisión del público.
Para comentar, debés estar registradoPor favor, iniciá sesión