En una semana con voto negativo, el público votó y los participantes más elegidos lograron bajar de la placa, saliendo del riesgo de eliminación y dejando definida la lista final.

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En este contexto, Pincoya, Manu, Juani Car, Titi, Luana, Lolo y Zunino lograron salir de placa, mientras que la placa definitiva quedó conformada por Lola, Zilli, Brian y Franco, quienes continúan en riesgo de cara a la gala.

La semana estuvo marcada por el liderazgo de Martín Rodríguez, quien había ganado la prueba y, además de obtener inmunidad, utilizó su beneficio para fulminar a Lola, Juani Car y Pincoya, lo que modificó por completo el armado inicial.

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Ahora, todo se define este lunes, cuando uno de los nominados deberá abandonar la casa según la decisión del público.

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