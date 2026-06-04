En una primera instancia, la placa estaba integrada por Hanssen, Brian, Zunino, Emanuel, Juanicar, Sol, Tamara y Yipio.

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Sin embargo, la líder de la semana, Lola, tuvo el beneficio de modificar la placa. La participante decidió bajar a Tamara de la nominación y, en su lugar, subió a Andrea.

De esta manera, la placa definitiva quedó conformada por Hanssen, Brian, Zunino, Emanuel, Juanicar, Sol, Yipio y Andrea, quienes desde ahora dependen del voto del público para continuar en la competencia.

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