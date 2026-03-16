Luego de la salida de Carlota el jueves pasado, este domingo se vivió una nueva instancia del voto positivo en la que cinco participantes lograron salir de placa gracias al apoyo del público.

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De esta manera, la placa se redujo y ahora quedó conformada por seis jugadores que siguen en riesgo de abandonar la casa. Los participantes que continúan en placa son Brian, Eduardo, Kennys, Martín, Nick y Zunino.

Cabe recordar que tras la gala de nominaciones once jugadores habían quedado en placa positiva: Brian, Danelik, Eduardo, Emanuel, Franco, Kennys, Martín, Mavinga, Nazareno, Nick y Zunino. Con el correr de las galas y el voto del público, varios de ellos fueron salvados.

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La definición final se conocerá el próximo lunes, cuando uno de los participantes que sigue en placa deberá abandonar la casa más famosa del país.





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