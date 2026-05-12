Gran Hermano anunció una “placa planta” con todos los jugadores nominados
Luego de la eliminación de Dani este lunes en Gran Hermano, los participantes abrieron la valija que Santiago del Moro había dejado el domingo dentro de la casa y descubrieron una planta junto a un importante anuncio para el juego.
Minutos después se confirmó que esta semana habrá “placa planta”, por lo que todos los jugadores quedaron nominados: Cinzia, Danelik, Eduardo, Emanuel, Grecia, Juanicar, La Bomba, Lolo, Luana, Manu, Pincoya, Tamara, Titi, Zilli y Zunino.
Además, Santiago del Moro explicó que este martes comenzarán a bajar de placa los participantes menos votados por el público.
La semana tendrá un cambio importante en la dinámica habitual del reality, ya que el miércoles durante la gala de nominación uno de los participantes abandonará la casa. En tanto, la gala de eliminación principal se realizará el próximo domingo debido a que el lunes se llevará adelante la ceremonia de los Martín Fierro.
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