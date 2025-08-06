La Selección al mando de Cristian Campos realizó un excelente partido y quedó en la puerta del batacazo ante Noruega, una de las grandes potencias europeas: fue caída 28:29 en el arranque del Campeonato Mundial Juvenil que se lleva a cabo en Egipto. En la continuidad del certamen se medirá ante Francia, el próximo viernes a las 13:30hs.

Argentina tuvo un sólido comienzo de Mundial Juvenil Masculino poniendo en jaque a Noruega por la primera fecha del Grupo F. La Selección quedó a un lanzamiento de llevarse puntos de un duelo muy parejo e intenso que tuvo a los chicos argentinos como dominadores de prácticamente todo el primer tiempo pese al parcial 14 iguales.

En el complemento, los europeos llegaron a estar arriba y sacar cuatro de distancia a siete minutos del final, pero una reacción de la Selección puso un nuevo empate a tres del final dejando todo abierto de cara al cierre. Una atajada final de Emil Rommetveit a una de las grandes figuras albicelestes Nicolás La Delfa -7 tantos- le dio la victoria por la mínima a los noruegos.

Bautista Torossian, que marcó 10 tantos, fue el máximo goleador de una Selección que mostró un muy buen juego colectivo en ataque, fue efectivo en sus lanzamientos, tuvo grandes momentos en defensa y que contó con importantes intervenciones del marplatense Simón Viera bajo los palos.

En el otro encuentro del Grupo F, Francia -futuro rival de Argentina este viernes a las 13:30hs, horario de nuestro país- le ganó con contundencia a México 48:12. Todos los encuentros de Argentina en el Mundial se pueden ver en vivo por TyC Sports Play.

Formación inicial: Simon Viera, Jeremías Bus, Bautista Torossian, Nicolás La Delfa, Francisco Colombo, Benjamín Moro y Stefan Jung.

Argentina (28:29 vs. Noruega): Bautista Torossian (10), Nicolás La Delfa (7), Francisco Colombo (3), Benjamín Moro (3), Jeremías Bus (2), Lionel Peruchena (2), Stefan Jung (1), Martín Moreno, Leandro Lonatti, Santino Gaspar, Christian Tamburrino, Sebastián Lara, Lucca Castro, Valentín Pundang, Simón Viera y Lautaro Cortes.