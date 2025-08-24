Un triunfo notable, una carrera que se definió hacia el final y un público fervoroso que festejó ocupando la calle de boxes, la recta principal y buena parte del patio de las tribunas, todos mirando el podio y en lo más alto, Agustín Canapino, un símbolo de Chevrolet.

Fiesta del TC en Buenos Aires. Última de la etapa regular y el público, el entusiasta público que siempre desborda el autódromo porteño.

La carrera arrancó con un dominio veloz del piloto Elio Craparo, que con su Dodge Challenger hizo suya buena parte de la misma soportando los embates de Agustín Canapino que tenía un auto bien balanceado y que pudo sobrepasar al piloto de Chacabuco tras el ingreso del Pace Car, para establecer una buena diferencia y no soltar la punta hasta la bandera a cuadros.

Detrás Christian Ledesma, también con Chevrolet Camaro, completó uno de los fines de semanas más importantes de los últimos tiempos para culminar en la segunda posición a poco más de un segundo del ganador Canapino. El último escalón del podio lo completó Marcelo Agrelo, con su efectivo Toyota Camry y que le permitió, además, alzarse con la etapa regular que le permite importantes puntos a la hora del campeonato.

Cuarto culminó Juan Martín Truco, con el Dodge Challenger y quinto llegó Mariano Werner cortando una racha adversa que no le permitió sumar buenos resultados en las últimas carreras.

Agustín Canapino, gana la 17ª. carrera en su historial dentro del TC y este triunfo es el segundo en la temporada, luego de haber ganado en el autódromo de Concepción del Uruguay. Con los puntos logrados en esta 10ª. fecha, Agustín Canapino llega al segundo lugar en el certamen totalizando 258, 5 puntos.

El campeonato, cumplidas 10 fechas:

1ro. Marcelo Agrelo , ganador de la etapa regular: 272,5 puntos, 2do. Agustín Canapino: 258,5, 3ro. Juan Martín Trucco: 251,5, 4to. Mauricio Lambiris: 245,5, 5to. Julián Santero: 241,5, 6to. German Todino: 222,5, 7mo. Valentín Aguirre: 194, 8vo. Otto Fritzler: 189, 9no. Santiago Mangoni: 186, 10mo. Christian Ledesma: 183,5, 11mo. Mariano Werner: 178, 12do. Jeremías Olmedo: 176 puntos.

La próxima carrera de la categoría, el inicio de la Copa de Oro propiamente dicha, será el 14 de setiembre en el autódromo Rosendo Hernández cercano a la ciudad de San Luis.