El gobierno británico lanzó una dura amenaza contra Vladimir Putin al advertirle que no dudará en derribar los aviones rusos si violan el espacio aéreo de la OTAN.

La nueva canciller británica, Yvette Cooper, fue la encargada de advertir al gobierno ruso luego de que Estonia convocara a una reunión de emergencia del Consejo de Seguridad de la ONU tras la violación del espacio aéreo por parte de aviones rusos.

Cooper adelantó que la actitud del gobierno británico “no será pedir permiso” si un avión ruso avanza en territorio de la OTAN.

“Si necesitamos confrontar a los aviones que operan en el espacio aéreo de la OTAN sin permiso, lo haremos“, advirtió, instando a Putin a no arriesgarse a una confrontación armada con la Alianza.

Cooper afirmó que Rusia sigue “violando sus obligaciones más básicas en virtud de la Carta de la ONU” con la “escalada” de los ataques contra Ucrania y actos “imprudentes” de incursión en el espacio aéreo polaco, rumano y estonio.

La canciller dijo que los ataques rusos “son un intento deliberado de socavar la integridad territorial de las naciones soberanas y la seguridad europea”.

La nueva canciller británica, Yvette Cooper, fue la encargada de advertir al gobierno ruso. (Foto: REUTERS/Valentyn Ogirenko/Pool).

“Corren el riesgo de un error de cálculo y abren la puerta a una confrontación armada directa entre la OTAN y Rusia“, advirtió este lunes.

En un contundente pasaje, Cooper afirmó que “la fuerza combinada de la OTAN es incomparable y su determinación para defender la paz y la seguridad es inquebrantable”.

En otro momento de su conferencia, la primer ministra le habló directamente al presidente ruso: “Le digo que sus acciones imprudentes arriesgan una confrontación armada directa entre la OTAN y Rusia".

“Nuestra alianza es defensiva, pero no se hagan ilusiones. Estamos dispuestos a tomar todas las medidas necesarias para defender los cielos y el territorio de la OTAN. Estamos vigilantes", alertó Cooper.

En ese mismo sentido, agregó: “Somos firmes, y si necesitamos enfrentarnos a aviones que operan en el espacio aéreo de la OTAN sin permiso, lo haremos”.

Rusia acusó el domingo al Reino Unido de ser uno de los líderes de lo que describió como un bando pro-guerra. Según el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, los intentos occidentales de presionar a Rusia no funcionarán ni contribuirán a los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania.

La denuncia de Estonia sobre violación de espacio aéreo

Este domingo los cazas alemanes Eurofighters interceptaron un avión ruso sobre el mar Báltico, que había apagado el transpondedor para no ser ubicado.

La Fuerza Aérea Alemana declaró que el avión de reconocimiento ruso Il-20M había apagado sus transpondedores e ignorado las solicitudes de contacto.

Los Eurofighters despegaron de la base aérea de Rostock-Laage para interceptar al avión mientras volaba en espacio aéreo internacional.

Las provocaciones rusas representan una “escalada desestabilizadora” que acerca a la región al conflicto más que en ningún otro momento de los últimos años, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Estonia.

Rodeado por ministros y altos diplomáticos de otros países, el ministro estonio Tsahkna leyó una declaración en nombre de 50 países y la Unión Europea, en la que condenó el incidente en el que tres aviones de combate rusos violaron el espacio aéreo estonio la semana pasada.

Afirmó que se trató de una “escalada peligrosa” y “la cuarta violación del espacio aéreo de Estonia por parte de Rusia este año”. “Este incidente no solo afecta a Estonia, sino a toda la comunidad internacional”, afirmó.

“Las acciones imprudentes de Rusia representan no solo una violación del derecho internacional, sino también una escalada desestabilizadora que acerca a toda la región al conflicto más que en ningún otro momento de los últimos años”, subrayó.

Instó a Rusia a “cesar, sin demora, su guerra de agresión contra Ucrania” y a “poner fin a todas las provocaciones y amenazas contra la soberanía e integridad territorial de sus vecinos”.

Fuente: TN