En un acto cargado de emoción y nostalgia, 130 estudiantes de la Universidad Siglo 21 recibieron ayer sus diplomas de finalización de estudios de diversas carreras de grado y pregrado y posgrados.

La ceremonia reunió a autoridades, estudiantes y familiares, quienes celebraron el logro de los nuevos profesionales de carreras como Contador Público, Abogacía, Comercialización, Martillero, Gestión Contable, Maestría en Administración de Negocios, Marketing, Publicidad Digital, Administración y Diseño entre otras propuestas académicas de la institución.

Durante el encuentro, el coordinador regional de la Universidad Siglo 21, Diego Guerra, destacó la magnitud de la convocatoria.

“Hoy es un día pleno de celebración. Nos acompañan graduados de toda la región —no solamente de Mar del Plata, sino también de Tandil, Olavarría, Necochea, Villa Gesell - Pinamar, Cau del Partido de La Costa y Azul — que cursaron sus carreras en sus ciudades, pero quisimos realizar una gran ceremonia para compartir la cultura de Siglo 21”, señaló.

Guerra además anunció que el próximo año comenzarán a dictarse carreras presenciales en Mar del Plata, ampliando la oferta académica en la ciudad.

En su mensaje a los flamantes profesionales, remarcó: “La universidad, desde el primer día, tiene una misión muy clara: formar personas íntegras, pero sobre todo líderes. Esperamos que contribuyan a una sociedad más justa, a un país mejor y a un mayor desarrollo para todos.”

Diego Guerra, destacó el compromiso de muchos de sus estudiantes con la vocación por sus carreras, al autogestionar su tiempo y compatibilizar el estudio con la crianza de sus hijos. Señaló que muchos de ellos, tras extensas jornadas laborales, debieron dedicar horas adicionales al estudio, incluso a costa del descanso, con el objetivo de alcanzar su tan anhelado título.

Entre los que asistieron a la ceremonia se destacó la presencia del concejal Agustín Neme, quien asumirá la intendencia a partir del 10 de diciembre. También estuvieron presentes diversas autoridades, entre ellas Fernando Rizzi, Secretario de Educación; Verónica Anahí Berasueta, Vicepresidenta 1 del Colegio de Martilleros; Marcelo Crotto, Vicepresidente 2 del Colegio de Martilleros; la Dra. María Alejandra Clemente, Delegada Vicepresidente del Consejo de Ciencias Económicas; la Delegada Secretaria General del mismo consejo; Maximiliano Martínez, del Colegio de Técnicos de la Provincia de Buenos Aires; Sebastián Nini, Director de la carrera de Martillero, Corredor Público y Corredor Inmobiliario; Luis Agustín Vucovich, Gerente de Desarrollo Territorial de la UES21; Luis Terry Artusa, Presidente del Parque Industrial; Juan Blas Taladrid, Presidente de UCIP; Horacio Jorge Duhalde Vicepresidente 1º de UCIP. Además, acompañaron representantes de ATICMA y del Colegio de Abogados, delegación Mar del Plata.

Entre la amplia oferta académica que ofrece la Universidad Siglo 21 se destacan las carreras de Abogacía, Procurador, Escribanía, Martillero y Corredor Público, Corredor Inmobiliario, Contador Público, Licenciatura en Comercialización, Licenciatura en Administración, Licenciatura en Administración Hotelera, Licenciatura en Administración Pública, Licenciatura en Emprendimiento, Licenciatura en Gestión de Recursos Humanos, Licenciatura en Relaciones Públicas e Institucionales y la Maestría en Administración de Empresas.

La institución también dispone de diversas tecnicaturas universitarias, entre ellas: Gestión Contable e Impositiva, Relaciones Laborales, Gestión del Clima Laboral en la Organización, Marketing y Publicidad Digital, Gestión de Moda, Diseño y Animación Digital, Investigación de la Escena del Crimen, Higiene y Seguridad Laboral, Dirección de Protocolo, Organización de Eventos y Relaciones Públicas, Promoción Comunitaria en Niñez y Adolescencia, Dirección de Equipos de Ventas y Gestión de Recursos Turísticos.

Compromiso con la educación y el desarrollo profesional:

La Universidad Siglo 21, es la universidad privada más elegida de Argentina y una de las líderes en educación virtual de Latinoamérica, ocupa el 8° puesto en cantidad de estudiantes virtuales de la región. Con la Red Territorial Educativa más grande de LATAM, conecta la educación con las 23 provincias argentinas y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consolidándose como la primera universidad privada del país en cantidad de estudiantes. Su propósito institucional se guía por los valores de una institución laica, democrática y trascendente, con un firme compromiso de “potenciar el liderazgo de las personas para construir un mundo mejor, evolucionando la educación”.







