Graciela Alfano estuvo como invitada en Infama y, cuando surgió el tema de su conflicto con Susana Giménez, lejos de poner paños fríos, volvió a apuntar contra la diva.



“Susana tiene maldad y odio, le pegó mal la edad”, disparó la actriz, generando un fuerte revuelo en el estudio y en redes sociales.

VIDEO https://www.instagram.com/p/DQlBpfMjnx8/

