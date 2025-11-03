Graciela Alfano redobló la apuesta contra Susana Giménez: “Tiene maldad y odio, le pegó mal la edad”
Invitada a Infama, Graciela Alfano fue tajante al hablar de su enfrentamiento con la diva y lejos de calmar las aguas, lanzó duras declaraciones que reavivaron la polémica.
Graciela Alfano estuvo como invitada en Infama y, cuando surgió el tema de su conflicto con Susana Giménez, lejos de poner paños fríos, volvió a apuntar contra la diva.
“Susana tiene maldad y odio, le pegó mal la edad”, disparó la actriz, generando un fuerte revuelo en el estudio y en redes sociales.
VIDEO https://www.instagram.com/p/DQlBpfMjnx8/
