Tras haber sido detenido por participar en la toma del Instituto Juan Domingo Perón, Juan Grabois recuperó la libertad y, lejos de bajar el tono, redobló la apuesta: lanzó su precandidatura presidencial para 2027 y apuntó con dureza contra el gobierno nacional, en particular contra la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich.

“Le agradezco a la ministra por mostrarme de primera mano las condiciones deplorables en las que trabaja la Policía Federal. Es de lo peor que vi en mi vida”, declaró el referente de Patria Grande en la puerta de la Alcaidía de Madariaga, donde estuvo detenido.

En su discurso, Grabois denunció el estado de las dependencias policiales: oficinas deterioradas, falta de calefacción, presencia de ratas y equipos obsoletos. “Las computadoras son del 84, no hay sistemas, no hay recursos. Es inhumano”, señaló. Y remarcó que sus críticas apuntan a las condiciones de los propios trabajadores policiales, no de los detenidos.

“Una de las cosas que voy a cambiar cuando sea presidente es esto: no puede haber seguridad sin dignidad para quienes la sostienen”, aseguró.

El dirigente también se refirió al contexto de su detención, que consideró un nuevo ejemplo de la criminalización de la protesta social. “Fue una experiencia reveladora. En las cárceles, en las villas, en la universidad vi cosas duras, pero esto me marcó. Y les digo: no nos sacaron la bandera, no nos van a frenar”, afirmó.

Desde su espacio político confirmaron que Grabois ya trabaja en la construcción de una candidatura con fuerte impronta nacional, popular y enfocada en los derechos humanos. “Vamos a recorrer el país para presentar una alternativa real al modelo represivo y excluyente que representa el gobierno de Milei”, señalaron.

Grabois cerró con una frase desafiante: “Una vez más, desde abajo y con los de abajo. Nos quieren quebrar, pero cada intento de represión nos fortalece. El 2027 arranca hoy”.