El dirigente piquetero Juan Grabois le pidió a la ministra Patricia Bullrich que lo denuncie a él también por traición a la patria, tal como hizo con el ex embajador en Venezuela, Oscar Laborde, al sostener que fue él quien le pidió al ex diplomático que intermedie entre el régimen de Nicolás Maduro y la familia del gendarme secuestrado, Nahuel Gallo.

“Oscar Laborde solo respondió a un pedido mío y los dictados de su propia conciencia”, sostuvo el dirigente vinculado al Papa Francisco en un extenso mensaje publicado en su cuenta de X, donde también pidió dejar de lado las diferencias con el gobierno de Javier Milei en pos de la liberación del gendarme.

Grabois dijo que por “sentido del honor” le solicita a Bullrich que también lo denuncie por traición a la patria, tal como hizo con Laborde. “Sería indigno de mi parte permitir que a un hombre que intentó ayudar a causa mía se lo encause injustamente de un delito tan infame”, afirmó.

El Gobierno denunció hoy al ex embajador en Venezuela, Oscar Laborde, quien está realizando gestiones por el gendarme detenido ante el régimen de Nicolás Maduro, por el presunto delito de traición a la patria.

Lo acusa de tener "la evidente intención de exponer argumentos políticos para perjudicar el rol de gobierno argentino en la protección del Gendarme cuya desaparición forzada se reclama".

Grabois recordó al inicio de su descargo que Laborde envió una carta de la familia de Nahuel Gallo “mediante sus relaciones del poder judicial de Venezuela a raíz de un pedido mío”. “Fue una de las tantas personas que contacté para esto y el único que pudo realizar la gestión con éxito”, comentó.

Sostuvo también que la carta fue enviada a pedido de la familia del gendarme que confió en él y recordó que es abogado especializado en derecho internacional público. En ese sentido, subrayó que se cumplió el objetivo de que el gobierno venezolano recibiese la nota.

Y añadió que el 22 de diciembre, al día siguiente de enviar la carta, "se cursó un pedido formal a Venezuela por el gendarme Nahuel Gallo". "Desde mi parcial punto de vista, esto fue fruto de que gracias a la gestión del embajador Oscar Laborde que, insisto, fue a pedido mío, se rompió el aislamiento de Nahuel Gallo", comentó.

Oscar Laborde -ex embajador argentino en Venezuela, ex presidente del Parlasur- envió una carta de la familia del gendarme Nahuel Gallo mediante sus relaciones del poder judicial de Venezuela a raíz de un pedido mío. Fue una de las tantas personas que contacté para esto y el… — Juan Grabois (@JuanGrabois) December 26, 2024

Tanto Laborde como Juan Grabois venían llevando adelante una intermediación con el régimen de Maduro para tener novedades sobre el paradero del gendarme. Ambos fueron contactados con la familia por el gobernador de Catamarca, Raúl Jalil, de donde son oriundos, y abrieron un canal extraoficial que no tiene que ver con los contactos formales que están gestionando la Cancillería y la ministra Patricia Bullrich.

En otro párrafo de su mensaje, el dirigente de la CTEP recomendó al Gobierno que, teniendo en cuenta que finalmente las autoridades recibirán a los familiares para informarles los pasos a seguir en busca de resolver la situación del gendarme secuestrado, “es posible y deseable que de aquí en más, el Gobierno Nacional asuma la representación de Nahuel y su familia”.

“Espero de corazón que el Estado cumpla sus deberes sin intención propagandística ni otro objetivo que el bienestar y el retorno de Nahuel”, añadió en un intento por despolitizar su intermediación con el ex embajador en Venezuela para conseguir la liberación de Gallo.

“Recalco que el conducto fue el poder judicial. Sea cual fuera la posición sobre la independencia judicial en Venezuela, es imperioso que el gendarme Nahuel Gallo cuente inmediatamente con representación jurídica, es decir, que el Estado argentino designe un abogado seguramente mediante la representación diplomática de Brasil”, planteó.

A su vez, insistió en justificar su intervención en el tema al resaltar que Gallo es su “compatriota” y que “garantizar su derecho a defensa, intervenir por su bienestar y procurar su regreso al país es un deber para cualquiera que pueda ayudar, con independencia de cualquier circunstancia particular del caso, cualquier opinión en torno a la política exterior de nuestro país y cualquier posición en torno a la situación de la Republica de Venezuela”.

“En mi caso, no me corresponde decir nada sobre las circunstancias del caso ni manifestar posiciones personales sobre Venezuela. Si hablo, si adjetivo, luego no pudo ayudar. En todo caso, voy a decirlas cuando Nahuel esté en casa”, dijo.

Por último, el ex candidato presidencial de la interna kirchnerista no dejó pasar la oportunidad para remarcar que tiene “muchos temas para pelear con (Patricia) Bullrich y (Gerardo) Werthein”, pero que el secuestro de Nahuel Gallo “no es uno de ellos”, puntualizó sobre la ministra de Seguridad y el canciller, ambos funcionarios del Gabinete de Milei.

“Incluso tal vez sea el único tema en el que estoy dispuesto a colaborar con nuestras autoridades por un objetivo nacional: el resguardo de los derechos del gendarme Nahuel Gallo”, concluyó Grabois.