En las últimas horas el abogado y militante Juan Grabois se hizo presente en la ciudad y en el Palacio Municipal para entregar un petitorio y una denuncia penal hacia el intendente Guillermo Montenegro. El referente afirmó que los accionares se enmarcan en los recientes videos en donde se intenta desalojar a “cuidacoches” y personas en situación de calle por parte del Ejecutivo local.

Las imágenes se hicieron visibles por parte del mismo Municipio en sus redes sociales, a modo de reestablecer el orden y disminuir la inseguridad en Mar del Plata.

"El Intendente tiene una particular aversión al Movimiento de Trabajadores y una persecución pero sería bueno que conozcan lo que hacen, los barrios que urbanizaron, las viviendas que construyeron y como formaron grupos de pibes que hubiesen estado a la deriva. Yo los defiendo como Abogado, como militante porque los admiro por el laburo que hacen que nación habiendo salido de abajo", dijo.

"Por otro lado, está el petitorio que dejamos e iniciamos una denuncia penal conta Guillermo Montenegro y los funcionarios responsables, considerando que todo el mundo tiene derecho a una defensa y la presunción de una inocencia, que a nosotros no nos otorgan porque siempre somos los culpables. Incluso de cosas tan ridículas como que mandamos gente de La Matanza a dormir a lugares. Hay una deshumanización con las personas que padecen adicciones", sentenció.

Y sumó: "Ejercimos la denuncia porque hay métodos ilegales que se están usando, hay gente que no pertenece a las fuerzas de seguridad y que el propio Intendente en sus videos muestra como, le gritan y amenazan a gente que no se puede defender. Eso le puede parecer simpático a algún sector de la sociedad, pero violamos normas básicas del estado de derecho y cuando se cruzan esas líneas desde el propio Estado, es un problema".

"La violación de la Ley Antidiscriminación, el abuso de autoridad, sumado a otros tipos penales, le caben a Montenegro, pero nuestro principal objetivo no es judicializar las expresiones, sino que se le ablande el corazón. Quiero que entienda que a una persona con problemas de adicciones, hay que tratarla como a un ser humano. Los vendedores ambulantes y los trapitos ejercen de eso porque no tienen otro laburo para hacer y por eso, en vez de perseguirlo, hay que regularizarlos", afirmó Grabois.

"Creo que ante estas situaciones, se configuran dos factores muy terribles, una insensibilidad muy grande por parte del Intendente y que es propaganda política. Cuando estas dos cosas tienen votos, hay que prender una luz roja sobe lo que está pasando en nuestra sociedad. Esto se trata de la degradación del más débil. Ponerse en el papel de víctima cuando en realidad está golpeando gente indefensa, es patético", agregó el abogado.

"Adopta actitudes cuasifascistas y por eso creemos que hay que combatirlo. Tienen que ser consientes del daño que están haciendo al dividir a la sociedad entre vecinos buenos y fisuras", sumó.

Con respecto a la utilización de las armas no letales que se comenzarían a usar en las próximas semanas en la ciudad, el referente refirió: "Tiendo a creer que cuando hay situaciones abusivas, como en este caso, son un medio posible pero el tema es como se emplean. Hay organismos internacionales que dicen que son sirven de tortura pero yo no soy un experto en el tema. La cuestión es que, en un contexto de abuso de poder, para qué se puede usar eso si no es para agarrar a un fisura y meterle un picanazo. Se puede salvar alguna vida seguro, no tengo una posición dogmática pero a priori estoy en contra porque no confío en las mafias policiales".