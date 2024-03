Después de la reunión que mantuvieron con el secretario de Seguridad del Municipio, Rodrigo Gonçálves, y el intendente Guillermo Montenegro, desde el sector de deliverys de la ciudad revelaron que para luchar contra la inseguridad intentarán implementar un GPS, una identificación y un botón antipánico para cada repartidor.

“Estamos muy contentos y la reunión fue positiva”, remarcó uno de los referentes del sector, Ángel Mamani. En Primera Tarde de Mitre Mar del Plata (FM 103.7), también indicó que el encuentro fue “especial”, agradeció que los haya recibido y dijo que después de la reunión se juntaron con un grupo más reducido de repartidores, donde plantearon “la utilización de un botón antipánico, que se charlará también con las aplicaciones”.

Para la inserción del botón antipánico, señaló que hablarán con empresas de GPS, un tema que “también fue planteado con Montenegro” y por lo que se reunirán la semana siguiente. Y además de ese pedido, también buscan conseguir un carnet de repartidores para ser identificados, ante “los ladrones que se disfrazan de deliverys para que no los paren”. En este sentido, amplió: “En caso de tener carnet, se los dejará libres y si no, se les pedirá identificación”.

También, adelantó que pactarán una nueva reunión con Montenegro y Gonçálves, con la intención de avanzar en la implementación del botón antipánico. Según afirmó Mamani, la idea es que sea agregado a las aplicaciones, tanto a Rappi como Pedidos Ya, y añadir un sistema similar en los celulares de los repartidores particulares.

Y por el lado de la identificación, expresó: “Montenegro me dijo que van a buscar el modo de que no pueda ser falsificado, mediante un código especial”.

“Más allá de los problemas que hay, que él nos haya escuchado, que proponga y nos diga que ´lo vamos a hacer´ te deja orgulloso. Y nos quedamos tranquilos de que las movilizaciones que hacemos no son en vano. Ya son tres en un mes y seguiremos marchando para que se den cuenta de que no nos quedamos con los brazos cruzados. No es solo por los repartidores, sino para que las cosas cambien, no podemos seguir así”, sentenció una de las voces de los deliverys en Mar del Plata.