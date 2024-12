Aldosivi comienza a preparar lo que será su regreso a la máxima categoría del fútbol argentino y más allá de sellar la continuidad de Andres Yllana para que siga al mando del equipo, ya tiene su primer baja confirmada.

El futbolista Gonzalo Soto, que fue el más minutos disputó en la campaña de ascenso del “Tiburón”, tenía la intención de quedarse para la temporada 2025, sin embargo confirmó su salida mediante redes sociales.

El zaguero central posteó: “No termina como lo esperaba pero me voy con la frente en alto porque tuvimos la posibilidad de gritar CAMPEÓN. Gracias Aldosivi por abrirme las puertas y dejarme ser parte de tu historia. Gracias a todos y cada uno de los hinchas que me brindaron un cariño enorme desde que llegué y me hicieron sentir en casa”., fueron sus palabras vía Instagram para despedirse. Gracias Aldosivi por abrirme las puertas y dejarme ser parte de tu historia. Gracias a todos y cada uno de los hinchas que me brindaron un cariño enorme desde que llegué y me hicieron sentir en casa”.

Soto, que fue uno de los principales referentes junto con Jorge Carranza del club que se coronó campeón, disputó 36 partidos de 38 posibles en la Fase Regular y en todos ellos jugó los 90 minutos. Luego disputó la gran final del ascenso frente a San Martín de Tucumán como titular para culminar el año con un total de 3.301 minutos jugados.