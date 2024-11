El defensor central de Aldosivi, Gonzalo Mottes, dialogó con Marca Deportiva Radio (FM 99.9) luego de conseguir el campeonato que le otorgó al club el ascenso a la máxima categoría del futbol argentino.

Noviembre es un mes que le sienta bien al futbolista. En 2023 se consagró con Deportivo Tachira y un año más tarde le tocó hacerlo en el fútbol de su país. “Mi idea era si me tocaba volver acá a Argentina, tratar de jugar o en primera división o ir a un club que peleara por el ascenso. Al venir de ser campeón allá en Venezuela, tenía la suerte, como el currículum, que me habían llamado equipos medianamente que le tocaron pelear arriba. También influyó mucho que estaba Andrés que me conocía de Gimnasia”, explicó Mottes sobre sus aspiraciones.

“Cuando llegó la mitad de año, nos dimos cuenta que estábamos ahí y que cada vez que nos tocaba enfrentar con los equipos que peleaban dimos la talla. Hay un dato que no salimos entre los cuatro o cinco primeros en todo el año. Fue una sorpresa que nadie tenía”, comentó el zaguero central que además resaltó la importancia en el proceso de los jóvenes con gran proyección como Alan Sosa, Nicolás Laméndola o Gonzalo Piñiero.

El jugador del “Tiburón” destacó la llegada a la élite del futbol argentino asi como también la comodidad que siente en el club para analizar su estadía en un futuro y dijo: “Debe ser uno de los principales motivos por el cual uno arranca a jugar al fútbol, por verse ahí en primera, por disfrutar con los mejores, por soñar con jugar copas internacionales o clasificar. Eso no tiene precio. Mi sueño es jugar en primera desde toda mi vida. No es fácil llegar a un club y sentirte a gusto y también sentir un aprecio, que te quieran, que te valoren. Por ahí cuesta mucho. Nosotros lo logramos en un año, yo tuve la suerte de lograrlo, pero me siento querido y veremos ahora a lo largo de este mes, pero sí sería un gusto quedarme”.

Por otro lado, habló sobre como transitó su lesión en la rodilla en un momento clave del torneo en donde logró una recuperación en tiempo récord y comentó: “Cuando me lesiono pensábamos que era un esguince. Pero salió lo del menisco combinado con un esguince, no daban los tiempos para llegar. Estábamos hablando de ver si podía llegar a la final. Lo hablamos con los médicos, me habían recomendado irme a mi casa a descansar. Yo le dije si había una posibilidad de estar antes. Me dijeron que sí, que podía llegar a estar a los dos meses porque bueno, que iba a ser muy teníamos que apurar mucho eso tenía un riesgo también la recuperación. La sufrí mucho, la padecí. Ya después con el correr de la fecha cada vez me fui sintiendo mejor. Y bueno, terminar el partido en cancha me puso muy contento”.

Finalmente, destacó la calidez de la gente en el recibimiento una vez llegado a Mar del Plata y cerró: “El año pasado allá me tocó ir una caravana. Pero el calor del argentino, y cómo lo vive es totalmente distinto la verdad una locura. Imaginate que esto fue el domingo, festejamos la cancha, llegamos, festejamos ahí en el predio de Rosario donde estábamos. Volvimos el lunes, se suspendió la caravana, gracias a Dios, porque necesitábamos dormir. Y en el día de la caravana estuvimos desde las tres que nos juntamos en el club, al final iban a ser 2 horas y media y terminaron siendo casi 5 horas de caravana. Pero feliz, hay que ser consciente”.