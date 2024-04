Mar del Plata, desde hace un tiempo a esta parte, ha tenido presencia permanente en la Selección Argentina de Remo. Primero fue con Cristian Rosso, luego con su hermano Brian y ahora con Agustín Scenna; pero en la rama femenina apareció el nombre de Julieta González Ricciuti cada vez más consolidada dentro de un grupo .

La oriunda de Zárate y radicada en nuestra ciudad donde representa al Club Náutico Mar del Plata, tuvo la oportunidad de disputar el Campeonato Sudamericano de Remo y se consagró subcampeona continental como parte del Cuádruple Par. Es un premio importante para ella porque luego del Pre-Olímpico que se disputó unos días antes en el mismo lugar, podía bajar la “tensión” deportiva: “la verdad que es una sorpresa el resultado porque las chicas con las que corrí estaban preparándose para el Pre-olímpico que era la prioridad. El cuádruple era para subirse y ver que pasaba. Venimos trabajando bastante tiempo la técnica con el entrenador para acoplarnos”, le comentó a Marca Deportiva Radio (FM 99.9).

Además, para ella estar en el podio fue una sensación particular porque no había tenido un 2023 fácil: “fue muy emocionante para mí porque el año pasado me fracturé una costilla y no pude ir al Panamericano que era un gran objetivo. Este año pensé que todavía no me iba a recuperar, en febrero hice el selectivo pero sin expectativas y aún así quedé entre las cuatro mejores del país. Tuve algunas dolencias en el selectivo, no estaba del todo curado y pude hacer la recuperación bien para el Sudamericano".

Paulatinamente y desde sus participaciones como juvenil, empezó a despertar el interés del equipo mayor y ahora se está empezando a ganar un lugar. “Es un proceso interno donde te das cuenta donde estás y que objetivo podes tener a futuro. Me siento parte y es también aprender de las cosas que no salen como queremos, aceptarlas como parte del proceso. Lo de la medalla es algo bueno, pero no tenía esa expectativa”, reiteró González Ricciuti.

Si bien nació en Zárate y ahora está viviendo a Mar del Plata, siempre su familia la inspiró a practicar deportes en el agua: “Siempre hice deporte desde muy chica. Mi mamá me mandaba a todas las disciplinas que podía. Siempre tenía una rutina de alto rendimiento, el remo implica eso porque son muchas horas al día, muchas horas de gimnasio, de lunes a lunes y es un compromiso que me fascinó. Me dieron tres opciones: natación, remo o vela. No sabía lo que era y cuando lo conocí me fascinó”.

La próxima semana tendrá otro de los objetivos fuertes del año y sabe que será igual de importante: “Ahora tengo un selectivo Sub-23 que es mi categoría para el Mundial que es en Agosto. El problema es que el país está económicamente complicado y van a dar presupuesto a los mejores. Eso implica en el Selectivo no sólo rendir bien, sino ser la mejor. Las competidoras Sub-23 que no estuvieron en el Sudamericano también son muy fuertes, pero me posiciona mejor y me da confianza”, advirtió.