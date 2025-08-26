Un jubilado de 73 años sorprendió a un joven que había irrumpido en su vivienda de la calle Villanueva al 6800 y lo amenazaba con un cuchillo.

Según declaró la víctima, el intruso le exigió dinero y lo intimidó con el arma blanca. Ante esa situación, tomó un revólver calibre .38 que tenía en la casa y efectuó varios disparos. Uno de los balazos impactó en el tórax del asaltante, identificado como Leonardo Alvarenga, de 22 años.

Herido, el delincuente alcanzó a salir a la vereda, pero se desplomó a pocos metros. Vecinos alertaron al 911 y al llegar la Policía fue trasladado de urgencia al hospital Simplemente Evita, donde finalmente murió.

El jubilado fue demorado y llevado a la comisaría 4ª de Villa Dorrego. Allí se le secuestró el arma y se inició una causa por homicidio. Sin embargo, el fiscal de Homicidios Carlos Arribas determinó que el hombre actuó en legítima defensa y ordenó que recuperara la libertad horas más tarde.

