En los últimos días se viralizaron imágenes en donde vecinos reclamaban por inseguridad en el barrio Camet, y en los pasacalles indicaban que harían justicia por mano propia.

“Rastrero, si venís al barrio a robar, olvídate, no llamamos a la policía, arreglamos nosotros”, esas fueron las palabras expresadas por los vecinos de la zona, quienes dijeron que se cuidan entre sí con la instalación de cámaras privadas y la creación de grupos en redes sociales para alertar sobre situaciones sospechosas.

“Nosotros entendemos que no es la función, pero vivimos en carne propia que el Estado se corrió y que no tiene la responsabilidad de cuidar al ciudadano”, expresó uno de los vecinos.

En ese sentido, el secretario de Seguridad de General Pueyrredon, Rodrigo Gonçalves, manifestó: "En primer lugar, entendemos la seguridad como una acción integral de gobierno, por eso la Secretaría de Seguridad es un poquito más amplia. Trabajamos con estamentos provinciales y nacionales, no nos quedamos solo en el plano municipal".

"Me parece importante hacer alusión a lo de Camet. Nos parecía imprudente salir a responder por lo del cartel y pasacalles. Que quede claro que nosotros no cuestionamos las acciones de los vecinos, no las compartimos porque nos parece que no da lugar algo que desafíe, en cuestiones que están delegadas a las fuerzas policiales", dijo.

Y agregó: "Tuvimos dos reuniones con vecinos no solamente de Camet, porque hay datos subjetivos y está bien que los vecinos los puedan expresar y datos objetivos que por ejemplo son, que tuvimos 78 reuniones con ellos durante febrero, marzo y parte de abril. En esas les explicamos dónde está parada la Municipalidad en razón de seguridad, cómo es la relación con Provincia y Nación y cómo trabajamos en conjunto".

"Somos el primer mostrador del vecino y es importante que lo recibamos por diferentes cuestiones. Algunas tienen que ver con la relación con la policía y esa cuestión que muchas veces se encuentra sobre la desconfianza, las cuales no compartimos. Dejo expresada la buena relación que tenemos tanto con el superintendente tanto como con el Jefe de la departamental y cómo trabajamos con las comisarías y la disposición que tienen. Pero entendemos que a veces los marplatenses quieren venir a las Secretarías a plantear algunos puntos", siguió.

"De esas 78 reuniones que ejecutamos, salieron 125 operativos de saturación que realizamos en diferentes barrios. De esos, 1100 vehículos resultaron secuestrados. Tenemos una mirada con el tema de las motos porque las consideramos un arma delictiva. Y en eso se está trabajando. Entendemos que la demanda del vecino en tema de seguridad es genuina, no la desconocemos. Hay una baja en las cuestiones delictuales desde marzo y son datos objetivos", concluyó Gonçalves.