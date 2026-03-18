Un hombre de 35 años fue imputado por tenencia ilegal de arma de fuego y amenazas luego de un allanamiento realizado en una casa del barrio López de Gomara en la calle Nasser al 500.

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Durante el operativo, los efectivos irrumpieron en el domicilio donde se encontraba el acusado y secuestraron varios elementos vinculados a la causa. Entre ellos, una escopeta de doble caño, municiones de distintos calibres, partes de armas largas, cachas de revólver, dos rifles de aire comprimido y una mira telescópica.

Se dispuso la notificación al sujeto y posteriormente, el imputado recuperó la libertad.

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El allanamiento se originó a partir de una denuncia radicada el 11 de marzo por una joven de 23 años. La víctima aseguró haber sido agredida físicamente por el hombre, quien además la amenazó tras exigirle dinero.

De acuerdo a su testimonio, el acusado la golpeó, la hizo caer al suelo y luego la atacó con una piedra, provocándole lesiones en distintas partes del cuerpo, por lo que debió recibir atención médica.

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A partir de esa denuncia, los investigadores lograron identificar al sospechoso y reunir pruebas suficientes para solicitar el procedimiento, que permitió avanzar en la causa.

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