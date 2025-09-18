Un hombre de 34 años, señalado por agredir físicamente a su pareja embarazada y causar daños materiales en la vivienda que compartían, fue detenido tras una intervención policial en la localidad de Villa Astolfi, en el partido de Pilar.

Según informaron fuentes policiales, el episodio se desencadenó durante la mañana del miércoles en una casa ubicada en la calle 25 de mayo al 2500, donde una discusión derivó en violencia física y destrozos.

La víctima, una mujer de 30 años que cursa un embarazo de cinco meses, recibió varios golpes de puño por parte del acusado, de acuerdo con el reporte oficial. Además de la agresión, el hombre provocó daños en muebles, vidrios y electrodomésticos.

El hecho ocurrió en una casa ubicada en la calle 25 de mayo al 2500

Ante la alerta, personal del Comando de Patrullas asignado a las zonas 11 y 12 acudió al lugar, procediendo a la detención del agresor y su traslado al Destacamento de Villa Astolfi. Por su parte, la mujer fue derivada a un centro de salud local, donde recibió asistencia médica tras el ataque.

La Unidad Funcional de Instrucción (UFI) de Género de Pilar tomó intervención en el caso, que fue caratulado como “Lesiones. Daños. Aprehensión”.

Fuente: Infobae