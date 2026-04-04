Un adolescente de 17 años fue aprehendido en el barrio Coronel Dorrego, tras un violento intento de robo en banda contra un automovilista.

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El procedimiento se inició a partir de un llamado al 911 que alertaba sobre un sujeto retenido por vecinos en Luro al 7900. Al arribar al lugar, personal de la Fuerza Barrial constató la presencia de un grupo de personas que mantenía reducido a uno de los presuntos autores del hecho.

Según el testimonio de la víctima, un hombre de 63 años, fue abordado por varios jóvenes que abrieron las puertas de su vehículo y comenzaron a golpearlo en el rostro y la cabeza, exigiéndole la entrega de las llaves. Ante su resistencia y la intervención de transeúntes que solicitaron ayuda, los agresores se dieron a la fuga, quedando uno de ellos en el lugar.

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Como consecuencia del ataque, la víctima sufrió lesiones visibles y denunció el robo de una riñonera que contenía documentación personal, tarjetas bancarias, dinero en efectivo y un teléfono celular.

El aprehendido fue identificado como un menor de 17 años, quien no registraba impedimentos legales. Intervino el Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil N°4, a cargo de Carlos Russo, quien dispuso la formación de una causa por robo agravado por ser cometido en poblado y en banda, la notificación de los derechos correspondientes y su traslado al Centro Especializado de Aprehensión.

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