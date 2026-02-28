Un joven de 18 años fue detenido en el marco de una investigación por un robo agravado ocurrido a principios de febrero en un comercio de la ciudad, la Policía secuestró prendas de vestir, una moto que habría sido utilizada en el hecho y un teléfono celular.

La detención se concretó durante un allanamiento en una vivienda de la calle Rawson al 10700. En el lugar fue arrestado el joven de 18 años y se incautaron elementos considerados importantes para la causa. En paralelo, se llevó a cabo otro allanamiento en una casa de la calle Nicaragua al 2300, aunque allí no se encontraron objetos vinculados con la investigación.

Según informaron fuentes oficiales, el detenido fue notificado de la imputación por robo agravado por el uso de armas y trasladado a la Unidad Penal N° 44 de Batán. El celular secuestrado será enviado a peritaje, mientras que la ropa y la moto quedarán bajo resguardo policial.

La causa se inició por un hecho ocurrido el 6 de febrero, cuando un hombre de 65 años fue asaltado en su comercio, ubicado en Falucho y Carrillo. De acuerdo con la denuncia, dos personas ingresaron al local armadas con un palo y un cuchillo, golpearon a la víctima en la cabeza y le provocaron una herida cortante. Luego escaparon con 40 mil pesos en efectivo y una botella de vino. El comerciante fue atendido por personal del SAME en el lugar y se encuentra fuera de peligro.

La investigación continúa para dar con el segundo sospechoso, un joven de 20 años conocido como “Cifo”, que permanece prófugo.

