prensa Aldosivi

Aldosivi volvió a dejar una imagen preocupante y cayó por 2 a 0 ante Argentinos Juniors en el estadio José María Minella, en un encuentro donde nunca logró hacer pie ni competir de igual a igual. El conjunto de La Paternal fue claro dominador desde el inicio, manejó la pelota y marcó el ritmo frente a un equipo marplatense sin respuestas.

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El debut de Israel Damonte como director técnico, tras el ciclo de Guillermo Farré, estuvo lejos de lo esperado. El “Tiburón” no encontró funcionamiento colectivo ni variantes para inquietar a su rival, y volvió a evidenciar falencias tanto en la generación de juego como en la solidez defensiva.

Argentinos golpeó en momentos clave del primer tiempo. A los 28 minutos, Iván Morales abrió el marcador tras una asistencia de Nicolás Oroz. Más tarde, a los 37’, Román Riquelme amplió la ventaja luego de una buena acción colectiva que tuvo como asistidor a Hernán López Muñoz.

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En el complemento, el desarrollo no cambió demasiado. Aldosivi siguió corriendo detrás de la pelota, sin ideas claras ni profundidad. Recién a los 43 minutos logró generar una de las pocas situaciones de peligro, reflejo de una tarde en la que le costó sostener la posesión y construir juego.

Con este resultado, el conjunto marplatense continúa sin conocer la victoria en el torneo y ya suma once partidos sin triunfos, una racha que enciende las alarmas y aumenta la urgencia de sumar puntos.

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En la próxima fecha, Aldosivi tendrá una oportunidad clave cuando enfrente a Estudiantes de Río Cuarto, un rival directo en la lucha por salir del fondo de la tabla. Será un duelo determinante para empezar a revertir el presente o profundizar aún más la crisis deportiva.