Dura derrota de local para River Plate

River vivió una noche de esas que dejan huella negativa. En un Monumental que pasó del empuje inicial al enojo generalizado, el equipo de Marcelo Gallardo cayó 4-1 frente a un Tigre que fue inteligente, efectivo y demoledor cada vez que encontró espacios.

Ads

El Matador entendió rápido cómo lastimar: presión en momentos claves y transiciones rápidas para atacar una defensa local que mostró grietas durante toda la noche. River, en cambio, nunca logró acomodarse en el partido y quedó expuesto cada vez que perdió la pelota en campo rival.

El golpe llegó temprano y condiciono todo el desarrollo. Tigre se adelantó en el marcador y manejó el ritmo emocional del encuentro, aprovechando errores defensivos que terminaron siendo determinantes. El equipo visitante amplió la ventaja con el correr de los minutos y terminó construyendo una goleada que sorprendió por la diferencia y por el contexto. La derrota fue catalogada como una de las más duras recientes del Millonario como local.

Ads

Ads