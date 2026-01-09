Un nuevo operativo policial por hurto automotor terminó con un allanamiento en el barrio General Belgrano, donde la Policía encontró patentes robadas, un auto con pedido de secuestro y otro completamente desarmado. Todo se inició tras el robo de una camioneta ocurrido a fines de diciembre en pleno centro de Mar del Plata.

El hecho original ocurrió el 31 de diciembre de 2025, cuando un hombre de 70 años dejó estacionada su camioneta Chevrolet Fleetside modelo 1980, color cobre, sobre calle Belgrano entre Chaco y La Pampa cerca de las 21:30. Al regresar alrededor de las 23, el vehículo ya no estaba.

A partir de la denuncia, se activó el pedido de secuestro del rodado, se cargó el dominio en el sistema LPR y personal del GTO de la Comisaría Cuarta comenzó una investigación que incluyó el análisis de cámaras privadas. Ese trabajo permitió ubicar el lugar donde habría sido llevado el vehículo robado.

Con la orden judicial correspondiente, efectivos de la Comisaría Cuarta, junto al GTO de la Comisaría Decimoprimera y el GAD, allanaron una vivienda ubicada en Juana Azurduy al 1200.

Durante el procedimiento, los policías secuestraron chapas patentes de la camioneta robada, patentes de un Ford Fiesta con pedido de secuestro activo y detectaron un Fiat Palio sin numeración de chasis ni motor, en estado de desguace.

El imputado es un hombre de 50 años, desocupado y domiciliado en el lugar. La causa quedó en manos de la UFI de Delitos Contra la Propiedad Automotor, que dispuso su notificación por encubrimiento, sin ordenar su detención, y el secuestro de todos los elementos hallados.

El operativo se realizó el 9 de enero de 2026 y se enmarca en los controles y acciones que buscan frenar el robo y la reducción de vehículos en distintos puntos de la ciudad.