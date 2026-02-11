Un total de 7 motores de distintas marcas, 2 chasis desguazados, 235 autopartes de diversos modelos y la imputación de un hombre de 37 años fue el saldo que dejó un importante allanamiento en una chatarrería de la ciudad, en el marco de causas por robo automotor seguidas por fiscalías de Mar del Plata, Quilmes, La Matanza, San Martín, Avellaneda y Morón.

El operativo se realizó en el marco del Operativo Sol a Sol 2025–2026 y contó con la presencia de personal de la Dirección de Investigaciones de Delitos Contra la Propiedad Automotor. Durante el procedimiento se incautaron dos chasis desguazados correspondientes a una Ford Ranger y un Fiat Palio, ambos con pedido de secuestro por los delitos de hurto agravado y hurto automotor.

Asimismo, fueron secuestrados siete motores de distintas marcas vinculados a causas por robo automotor, robo agravado y hurto, requeridos por fiscalías de Mar del Plata, Quilmes, La Matanza, San Martín, Avellaneda y Morón.

También se incautaron 235 autopartes de diferentes modelos y marcas, entre ellas amortiguadores, radiadores, capots, ruedas, llantas y guardabarros, las cuales carecían de documentación e identificación que permitiera acreditar su legítima procedencia.

Como resultado del operativo, un hombre de 37 años fue imputado por el delito de encubrimiento, con intervención de la Unidad Funcional de Instrucción de Flagrancia, a cargo de la fiscal María Isabel Sánchez.

