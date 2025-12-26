Se realizaron hoy allanamientos en tres domicilios de Mar del Plata, en el marco de la investigación por una serie de robos agravados de motovehículos cometidos con el uso de armas de fuego. En ese contexto, detuvieron a un joven de 18 años y un menor de 12 años fue identificado.

Ads

Los procedimientos se realizaron en viviendas ubicadas en Los Manzanos al 3000, Las Palmeras al 3200 y en Felipe de Arana y Las Palmeras. En los dos primeros domicilios el resultado fue negativo, mientras que en el tercero el imputado intentó fugarse, siendo reducido por el personal policial. En el lugar también se halló un menor de 12 años, quien no ofreció resistencia.

Durante el allanamiento se secuestró una motocicleta Bajaj Dominar 250 sin dominio colocado, que registraba pedido de secuestro activo por robo, además de prendas de vestir, gorras, un bolso con ropa y tres teléfonos celulares sustraídos en distintos hechos.

Ads

Puede interesarte

La investigación se inició tras una serie de robos ocurridos entre el pasado jueves 11 y martes 23 en barrios de la zona norte. En todos los casos, las víctimas fueron interceptadas por dos o más sujetos armados, algunos de ellos vestidos como repartidores, que sustrajeron motocicletas y pertenencias personales. Varias denuncias incluyeron la localización satelital de teléfonos robados, lo que permitió orientar las tareas del Gabinete Técnico Operativo de la Comisaría Séptima.

Los hechos investigados incluyen robos de motocicletas Yamaha XTZ 125, KTM Duke 200, Royal Enfield Himalayan, Honda Wave 110 y Bajaj Dominar 250, además de celulares y otros efectos personales. En uno de los episodios, un denunciante fue amenazado con un arma de fuego y se efectuó un disparo que no llegó a lesionarlo.

Ads

El operativo fue encabezado por personal de la Comisaría Séptima, con apoyo de los GTO de las comisarías Sexta, Duodécima, Decimoquinta, Subcomisaría Casino, el GAD y el Cuerpo de Infantería. Las medidas fueron ordenadas por el Juzgado de Garantías Nº4, a cargo de Juan Tapia, y la UFIyJE Nº4, dirigida por Constanza Mandagaran.

Puede interesarte

La fiscal Mandagaran avaló el procedimiento y dispuso el secuestro de todos los elementos hallados. Como resultado, el joven de 18 años fue detenido y el menor de 12 años fue identificado y quedó a disposición del Centro Zonal 102 para la actualización de su situación de paradero.