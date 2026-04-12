foto @elaguantemdp

Este sábado 11 de abril se jugó gran parte de la séptima fecha del Torneo Apertura “Juan Montoya” de Primera División, en una jornada que mantuvo a los líderes en lo más alto pero comenzó a mover el panorama en la mitad de la tabla.

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En la Zona A, River logró un triunfo fundamental para sostenerse como único puntero. En un duelo muy parejo ante Once Unidos, el equipo de Ramajo se impuso 3 a 2 con un doblete de Denot y otro tanto de Capitanio. Los de Arias nunca se rindieron y estuvieron en partido hasta el final.

Alvarado, otro de los que pelea arriba, también tuvo que trabajar para sumar de a tres. El “Torito” arrancó en desventaja frente a El Siciliano, pero logró darlo vuelta gracias a los goles de Casas y Medina, para seguir prendido en la lucha.

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CLÁSICO DE LA PERLA:

En la Zona B, el Clásico de La Perla estuvo a la altura de las expectativas. Deportivo Norte se impuso 3 a 2 frente a Independiente en uno de los encuentros más atractivos de la fecha, en un duelo de ida y vuelta y con un clima típico de clásico marplatense, vivido como una verdadera final.

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El primer golpe llegó a los 33 minutos del primer tiempo, cuando Jeremías Oyhenart sacó un derechazo para poner el 1-0 a favor del conjunto visitante. Sin embargo, la respuesta no tardó en llegar: Lucas Bustos igualó el marcador con un verdadero golazo desde afuera del área para el 1-1.

Deportivo Norte volvió a adelantarse luego de un rebote que dejó Tangherlini en el área chica, que fue bien aprovechado por Leandro Pae para empujarla y establecer el 2-1. Pero el partido seguía abierto y cargado de emociones: Franco Hernández probó desde larga distancia y, entre la precisión del remate y la posición adelantada de Balabui, selló el 2-2 parcial.

En lo más alto de ese grupo no hay cambios: Atlético Mar del Plata y San Isidro continúan con paso firme. El “Decano” venció 2 a 0 a Talleres, mientras que el “Celeste” protagonizó una goleada contundente al imponerse 5 a 0 frente a General Urquiza.

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La fecha tendrá su cierre este domingo con el cruce entre Kimberley y San José.

Resultados – Fecha 7

• Argentinos del Sud 1 - San José 0

• Colegiales 1 - Alvarado 2

• Racing 1 - El Cañón 0

• River 3 - Once Unidos 2

• Chapadmalal 1 - General Mitre 0

• Quilmes 5 - Almagro Florida 0

• Independiente 2 - Deportivo Norte 3

• Libertad 0 - Círculo 3

• Al Ver Verás 1 - Boca 0

• Atlético Mar del Plata 2 - Talleres 0

• San Isidro 5 - General Urquiza 0

• Nación 0 - Banfield 1

• Cadetes 3 - Unión 0

Pendiente:

• Kimberley vs San José (domingo 12/4)