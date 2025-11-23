El Gobierno y la CGT iniciarán una negociación contrarreloj para intentar acordar la reforma laboral antes de su envío al Congreso el 15 de diciembre, en un intento por evitar una confrontación abierta con el sindicalismo y asegurar respaldo político a una de las iniciativas centrales de la agenda oficial.

La mesa estará conducida por el ministro del Interior, Diego Santilli, junto al presidente de Diputados, Martín Menem, y al subsecretario Eduardo “Lule” Menem, todos bajo la órbita de Karina Milei. Según fuentes oficiales, la orden es abrir el diálogo, pero sin resignar el núcleo duro de los cambios propuestos por el Consejo de Mayo, que redujo su integración para frenar filtraciones del borrador final.

En la CGT esperan la convocatoria formal mientras avanzan con una revisión artículo por artículo del último borrador para presentar una contrapropuesta. Los gremios apuntan a bloquear los puntos considerados más sensibles para el poder sindical: regulación del derecho de huelga, límites a la ultraactividad, convenios por empresa, control de asambleas internas y restricciones a las cuotas solidarias.

El punto más crítico para la central obrera es justamente la limitación de las cuotas solidarias, pieza clave del financiamiento de todos los sindicatos. Aunque Federico Sturzenegger insiste en mantener ese recorte, al que definió como un “peaje sindical”, en Casa Rosada admiten que podría negociarse un esquema de topes y contraprestaciones explícitas para sostener la paz social.

La negociación estará atravesada por una presión política adicional: el Gobierno espera llegar a la mesa con el apoyo de los 20 gobernadores que firmaron el Pacto de Mayo. Sin embargo, al menos tres mandatarios ya anticiparon a la CGT que no avalarán “cualquier” modificación laboral y están dispuestos a respaldar la postura sindical en la discusión con Santilli.

Con el reloj corriendo y tensiones en aumento, Gobierno y CGT entran en una semana decisiva para definir si la reforma laboral avanza con acuerdo, con modificaciones o con un choque frontal que podría reconfigurar por completo la relación entre Milei y el sindicalismo en los próximos meses.

Fuente: Infobae