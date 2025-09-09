La derrota de La Libertad Avanza en la provincia de Buenos Aires tensó aún más la relación entre la Casa Rosada y los gobernadores. Javier Milei instruyó al ministro del Interior, Guillermo Francos, a convocar una mesa de diálogo para recomponer puentes con los mandatarios y frenar la seguidilla de tropiezos en el Congreso.

Los gobernadores, no obstante, responden con desconfianza. Señalan promesas incumplidas y fondos retenidos por la Nación, y advierten que el oficialismo desprestigió a los jefes provinciales, tildándolos de “casta", mientras les pedía apoyo para avanzar en el Parlamento. En ese marco, varios mandatarios promovieron proyectos legislativos para recuperar recursos que afirman les corresponden.

En paralelo, el Gobierno acumula reveses legislativos: partidas para universidades, emergencia pediátrica, Ley de Discapacidad y otras iniciativas que el oficialismo no consiguió bloquear ni con vetos.

Con el nuevo escenario poselectoral, Milei necesita recomponer el vínculo con las provincias para evitar más derrotas en ambas cámaras.

El espacio Provincias Unidas, con Martín Llaryora (Córdoba), Maximiliano Pullaro (Santa Fe), Gustavo Valdés (Corrientes), Ignacio “Nacho” Torres (Chubut), Carlos Sadir (Jujuy) y Claudio Vidal (Santa Cruz), organiza para este viernes una muestra de fuerza en la Sociedad Rural de Río Cuarto. Allí buscarán fijar posición: reglas previsibles, agenda productiva y empleo a cambio de colaboración parlamentaria. Algunos de sus dirigentes se proyectan como alternativa competitiva para 2027.

El malestar incluye a referentes que hasta hace meses mantenían trato frecuente con la Casa Rosada. Gobernadores de distintos signos recuerdan que acompañaron iniciativas clave, pero que el oficialismo no cumplió con transferencias ni obras. En redes y en declaraciones públicas, exigieron “escuchar” a las provincias y ordenar la política económica para que el ajuste no recaiga sobre los distritos.

Aun con el gesto de abrir el diálogo, en los despachos provinciales sostienen que el precio político ahora será más alto. La señal será la cumbre de Río Cuarto: una foto de unidad que condicione la negociación con la Nación y que, al mismo tiempo, marque el inicio de una ingeniería electoral para la legislativa de octubre y el camino hacia 2027.

