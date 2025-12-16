Gobernadores del Partido Justicialista denunciaron el desfinanciamiento de las provincias, la paralización de la obra pública y el impacto de las políticas del Gobierno nacional, tras una reunión realizada en la Casa de La Pampa, en la Ciudad de Buenos Aires. El pronunciamiento quedó plasmado en un documento conjunto, en el que los mandatarios reclamaron la recuperación de un “federalismo inclusivo” y anticiparon una agenda parlamentaria común.

El documento lleva la firma de los gobernadores Axel Kicillof (Buenos Aires), Gildo Insfrán (Formosa), Sergio Ziliotto (La Pampa), Ricardo Quintela (La Rioja), Gerardo Zamora (Santiago del Estero) y Gustavo Melella (Tierra del Fuego).

En el texto, los mandatarios sostuvieron que el federalismo es uno de los pilares del sistema de gobierno argentino y subrayaron que constituye una herramienta clave para alcanzar un desarrollo equilibrado desde lo territorial y justo desde lo social.

Los gobernadores advirtieron que, ante el retiro progresivo del Estado nacional, las provincias debieron asumir casi en soledad la prestación de servicios públicos indelegables, sin que la transferencia de responsabilidades haya sido acompañada por los recursos necesarios para sostenerlos.

Asimismo, señalaron que a esta situación se sumaron incumplimientos financieros, deudas acumuladas y la interrupción de la obra pública en todo el país, lo que, según afirmaron, profundizó las desigualdades territoriales y afectó el desarrollo de las economías regionales.

En ese marco, recordaron que desde la sanción de la Ley de Coparticipación Federal de Impuestos, en 1988, la participación de las provincias en la distribución de recursos nacionales cayó del 58% al 42%, y alertaron que nuevas iniciativas impulsadas por el Ejecutivo, como la reforma laboral en debate, podrían agravar aún más el desfinanciamiento federal.

Frente a este escenario, los firmantes consideraron imprescindible rediscutir el federalismo como una estrategia de desarrollo e inclusión y anunciaron que impulsarán una agenda política e institucional conjunta en el Congreso Nacional.

En ese sentido, afirmaron que buscarán acuerdos transversales, más allá de pertenencias partidarias o sectoriales, para conformar mayorías legislativas orientadas al bienestar general. También anticiparon que respaldarán toda iniciativa que fortalezca la producción, el trabajo y la educación, y que rechazarán aquellas que impliquen la quita de recursos o derechos a las provincias, en especial a productores y trabajadores.

“Estamos convencidos de que otra Argentina es posible”, señalaron los gobernadores, y destacaron la necesidad de consolidar una democracia basada en la división de poderes, la igualdad de oportunidades y el respeto de los derechos fundamentales.

Fuente: con información de Noticias Argentinas