​La búsqueda que mantenía en vilo a la provincia de Córdoba tuvo el peor final este sábado por la tarde. El cuerpo de la adolescente de 14 años, cuya desaparición se había denunciado hace una semana, fue encontrado en un extenso descampado de más de 200 hectáreas ubicado en el barrio Ampliación Ferreyra, en la periferia sur de la ciudad de Córdoba.

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​El hallazgo se produjo luego de más de 24 horas de rastrillajes focalizados en ese sector. Las autoridades ministeriales y judiciales habían concentrado allí los esfuerzos tras obtener precisiones sobre los movimientos tecnológicos y logísticos del único imputado en la causa, un hombre de 32 años que permanece bajo custodia policial.



​La reconstrucción de las últimas horas

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La línea investigativa que lidera el Ministerio Público Fiscal sitúa el inicio de la secuencia el pasado sábado 23 de mayo. Según los registros fílmicos y el análisis de comunicaciones que constan en el expediente, el sospechoso, quien mantenía un vínculo cercano con el entorno familiar de la menor por una relación afectiva pasada con la madre de esta, habría coordinado el traslado de la víctima hacia su vivienda en el barrio Cofico bajo falsas promesas.

​Las cámaras de seguridad del sector registraron el ingreso de ambos al inmueble de la calle Juan del Campillo, siendo esa la última constatación con vida de la adolescente. Los peritos trabajan ahora bajo la sospecha de que en el interior de la propiedad pudieron haber participado terceras personas y analizan la escena como el lugar primario del crimen.



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​Próximos pasos judiciales

​Con el perímetro del hallazgo resguardado para el trabajo de la Policía Científica, la atención se traslada ahora a la morgue judicial, donde la autopsia determinará la mecánica y la data precisa de la muerte. Las primeras hipótesis fiscales apuntan a un escenario de abuso sexual seguido de homicidio agravado (femicidio).

​Se espera que las autoridades de la cartera de Seguridad local y los fiscales a cargo del caso brinden precisiones detalladas sobre las pruebas recolectadas y la situación procesal del detenido en las próximas horas.

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