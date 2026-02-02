El partido arrancó torcido para los marplatenses. A los 14 minutos del primer tiempo, Barros Schelotto clavó un golazo de tiro libre para abrir el marcador y poner arriba a Gimnasia desde temprano.

Sin embargo, Aldosivi no se cayó. Con el correr de los minutos empezó a manejar mejor la pelota y a encontrar espacios. A los 40’, Federico Acevedo cambió penal por gol y dejó el partido igualado, reflejando lo que pasaba en la cancha.

En el complemento, el equipo de Guillermo Farré mostró su mejor versión. Le jugó de igual a igual a Gimnasia, tuvo chances claras e incluso parecía más cerca del segundo que su rival. Pero a menos de diez minutos del final llegó el quiebre del partido: Agustín Auzmendi ganó de cabeza a los 81’ y, casi sin respiro, Franco Torres estiró la diferencia desde los doce pasos a los 85’, sentenciando el 3-1 definitivo.

En conferencia de prensa, Farré fue claro en el análisis: “Nosotros tuvimos las situaciones y no las embocamos, ellos tuvieron la situación y la embocaron”.



También mostró su preocupación por el desgaste físico del plantel: “Cuando se pierde, lo que más bronca me da es que se baja la energía para la seguidilla de partidos, y con energía baja a veces es más difícil trabajar”.

Sobre el estado de algunos jugadores, explicó: “Junior Arias no está para los 90’ y sin embargo los está terminando. Con el correr de los partidos hay jugadores que se empiezan a contracturar”. Y agregó sobre los cambios: “Muchas veces no los hago porque quiero, sino por la necesidad de suplir una baja que se me presenta en el momento”.

Más allá de la derrota, el DT dejó un mensaje optimista: “Estamos en una senda de mejora constante. Fue nuestro primer partido de visitante y lo competimos hasta el segundo gol. Fue un partido de igual a igual y estamos para seguir creciendo”.

Aldosivi sigue sin poder ganar en lo que va del año y ahora deberá dar vuelta la página. El próximo sábado, desde las 17, recibirá a Rosario Central en Mar del Plata, en busca de ese triunfo que todavía se le niega en el Apertura.