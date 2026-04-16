El presidente del IOMA, Homero Giles, rechazó las denuncias por falta de cobertura en clínicas de Mar del Plata y sostuvo que detrás de las protestas de afiliados hay motivaciones políticas.

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Las declaraciones se conocieron luego de la manifestación realizada este miércoles en la puerta del Gran Hotel Provincial, en el marco de la primera jornada del Cosapro, donde un grupo de afiliados denunció demoras en la atención y falta de prestaciones.

“Las acusaciones por falta de prestaciones son completamente falsas. He recibido varias veces a los autoconvocados, pero no lo voy a hacer más. Está claro que no son todos afiliados los que se manifestaron, sino que hay alguien de la política organizando por fuera. Es una movida opositora que no tiene nada que ver con la obra social”, afirmó Giles.

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En ese sentido, el funcionario remarcó que actualmente hay 93 afiliados del IOMA internados en clínicas de la ciudad y que la obra social registra un promedio de 60.000 servicios médicos mensuales. “Por eso es falsa la imputación de que no hay prestaciones”, señaló.

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De todos modos, reconoció que existen complicaciones en la atención y en las derivaciones. “La realidad es que somos una obra social pobre y muy grande. Los costos aumentaron muchísimo, más que la capacidad de financiamiento”, explicó.

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Giles también se refirió a la salida de las clínicas Pueyrredón, 25 de Mayo y Colón del sistema de atención a afiliados, y aseguró que esa situación impactó de lleno en el funcionamiento de la obra social. “Las clínicas decidieron darse de baja porque no les servían los precios del IOMA. Esa es la verdad. Es una cuestión de costos y expectativas de rentabilidad: son empresas, tienen fines de lucro. Si no quieren atender, no las podemos obligar”, sostuvo.

Además, indicó que Mar del Plata es actualmente el distrito más caro de la provincia en materia de prestaciones y afirmó que el IOMA destina en la ciudad un 20 por ciento más de recursos que en otros puntos del territorio bonaerense. “El daño que nos causó la salida de las clínicas fue tremendo. Gastamos 5.000 millones de pesos mensuales en Mar del Plata por prestaciones médicas. Obviamente, puede haber demoras y complicaciones”, remarcó.

El titular de la obra social advirtió además sobre el fuerte incremento en la demanda. Según precisó, las consultas aumentaron un 20 por ciento respecto del año pasado y los medicamentos de alto costo subieron un 10 por ciento en su uso, mientras que sus valores se duplicaron. “La desregulación del mercado hizo que los valores se dispararan. A su vez, muchos afiliados con prepaga empezaron a usar IOMA”, indicó.

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Pese a ese escenario, Giles destacó que la obra social logró mejorar los convenios con la Clínica del Niño, el Hospital Privado de la Comunidad y la Clínica Belgrano, que actualmente concentran buena parte de las prestaciones para los afiliados marplatenses.