En los primeros minutos de 2026, Gianinna Maradona sorprendió a sus seguidores al confirmar públicamente su nueva relación amorosa. A través de una historia en Instagram, blanqueó el vínculo y dejó ver el nombre de su novio. Si bien lo escribió con un tamaño de letra pequeño, el usuario pudo distinguirse y rápidamente se develó el misterio.

En la imagen, en la que se la ve abrazada a su nueva pareja, Gianinna escribió: “Camblaste mı ano y ası mı vıda… Hola mı amor” y arrobó a Guido Sergi, confirmando así el romance que ya venía siendo comentado en redes.

Según se había informado en los últimos meses, Guido Sergi es un hombre de perfil bajo, alejado del mundo del espectáculo. Es empresario, con fuerte vínculo con el rubro automotor, un apasionado de los autos y con pasado ligado al fútbol en divisiones formativas. Además, mantiene una vida personal reservada y es padre de dos hijas.

La relación se habría ido consolidando de manera gradual y con discreción, con apariciones sutiles en redes sociales antes de la confirmación oficial. La publicación en el inicio del nuevo año marcó así el primer gesto público de la pareja, dando comienzo a una nueva etapa sentimental para Gianinna Maradona.

