Gianinna Maradona volvió a quedar en el centro de la escena judicial al declarar en el juicio que busca determinar si hubo responsabilidades en la muerte de Diego Armando Maradona.

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En ese contexto, la hija del ídolo fue contundente: habló de un “plan” y señaló directamente a Matías Morla, último representante y abogado de su padre.

“Lo querían matar. Para mí fue un plan perfecto”, sostuvo durante un encuentro con medios, donde también cuestionó el manejo del entorno de Maradona en los últimos años de su vida. Según planteó, Morla concentró poder sobre las decisiones y los negocios del exfutbolista, algo que —a su entender— terminó siendo determinante.

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La causa, que se desarrolla en el Tribunal Oral en lo Criminal N°7 de San Isidro, tiene a siete imputados, entre ellos el neurocirujano Leopoldo Luque, la psiquiatra Agustina Cosachov y otros profesionales de la salud que estuvieron a cargo de la atención del Diez. Para Gianinna, todos tienen algún grado de responsabilidad.

“El final se pudo haber evitado si hacían su trabajo”, afirmó, al tiempo que cuestionó especialmente a Luque, a quien consideró el principal referente médico. También apuntó contra fallas en los controles durante la internación domiciliaria, modalidad que —según dijo— fue impulsada por el propio entorno médico.

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En ese sentido, sostuvo que la decisión de trasladar a Maradona a una internación domiciliaria respondió más a intereses externos que a criterios de salud. “Pensaban en lo económico más que en la persona”, aseguró.

Gianinna también remarcó que, a su criterio, la investigación debería avanzar sobre otras figuras cercanas a su padre. Además de Morla, mencionó a personas de su círculo que habrían tenido injerencia en decisiones clave.

Durante su testimonio, no evitó referirse al impacto personal del proceso judicial. “La tristeza es absoluta. Más allá de que busquemos justicia, él no va a volver”, expresó, visiblemente movilizada.

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La muerte de Maradona, ocurrida el 25 de noviembre de 2020, sigue generando repercusiones tanto en el ámbito judicial como en la opinión pública. El juicio intenta esclarecer si hubo negligencia o responsabilidades penales en los cuidados médicos que recibió en sus últimos días.

Fuente: La Nación