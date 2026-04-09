Fue Santiago del Moro quien confirmó en vivo que la participante elegida por la producción extranjera es Solange Abraham.

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La jugadora recibió la noticia junto a sus compañeros y, al mismo tiempo, se enteró de que quedará en placa durante la séptima semana, por lo que deberá enfrentar el voto telefónico cuando regrese al país. “Van a ser 6 o 7 días y te estarás yendo el domingo o el lunes”, le explicó el conductor. Por su parte, Sol reaccionó con entusiasmo: “Gracias, México, gracias Telefe, estoy feliz”.

Además, Del Moro reveló que otros perfiles que estaban en análisis eran los de Luana Fernández y Danelik Galazán, aunque finalmente la elegida fue Sol.

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Este tipo de intercambios no es nuevo en el formato. A lo largo de las distintas ediciones, varios participantes viajaron a otras versiones del reality en el mundo, como España, Brasil e Israel, en experiencias que duraron alrededor de una semana. En esta edición, Sol Abraham será quien represente a la casa argentina en una nueva instancia internacional.

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