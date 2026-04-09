GH: Sol Abraham fue elegida para ir a La Casa de los Famosos
La casa de Gran Hermano Generación Dorada vivió un momento clave cuando se anunció el intercambio internacional con La Casa de los Famosos, el reality que se emite por Telemundo en Norteamérica.
Fue Santiago del Moro quien confirmó en vivo que la participante elegida por la producción extranjera es Solange Abraham.
La jugadora recibió la noticia junto a sus compañeros y, al mismo tiempo, se enteró de que quedará en placa durante la séptima semana, por lo que deberá enfrentar el voto telefónico cuando regrese al país. “Van a ser 6 o 7 días y te estarás yendo el domingo o el lunes”, le explicó el conductor. Por su parte, Sol reaccionó con entusiasmo: “Gracias, México, gracias Telefe, estoy feliz”.
Además, Del Moro reveló que otros perfiles que estaban en análisis eran los de Luana Fernández y Danelik Galazán, aunque finalmente la elegida fue Sol.
Este tipo de intercambios no es nuevo en el formato. A lo largo de las distintas ediciones, varios participantes viajaron a otras versiones del reality en el mundo, como España, Brasil e Israel, en experiencias que duraron alrededor de una semana. En esta edición, Sol Abraham será quien represente a la casa argentina en una nueva instancia internacional.
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