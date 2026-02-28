GH: quiénes serían las nuevas participantes tras la salida de Daniela y Divina Gloria
Gran Hermano Generación Dorada volverá a modificar su tablero este domingo 1º de marzo con el ingreso de dos nuevas jugadoras. La decisión fue confirmada por Santiago del Moro luego de las salidas de Daniela de Lucía y Divina Gloria, quienes abandonaron la competencia por motivos de fuerza mayor.
“Por recomendación médica, Divina queda fuera del juego. Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela, el domingo ingresan dos jugadores a la casa”, anunció el conductor a través de sus historias de Instagram.
Tras el anuncio, en LAM (América TV) comenzaron a circular los nombres de las posibles reemplazantes. Pilar Smith reveló que una de las candidatas es Inés Lucero, exparticipante de Survivor, quien incluso habría llegado a sacarse la foto oficial para ingresar al reality.
Como alternativa también fue mencionada Alejandra Majluf, que estaría en la misma situación que Lucero, a la espera de la confirmación final de la producción. En ese contexto, Ángel de Brito sumó un dato que llamó la atención: “Me dijeron que odia a Andrea del Boca”, comentó al aire, en referencia a una de las participantes actuales.
Con estos posibles ingresos, la casa más famosa del país volverá a sacudirse en una edición que, desde sus primeros días, no deja de sumar cambios inesperados y movimientos que reconfiguran las estrategias de juego.
