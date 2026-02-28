“Por recomendación médica, Divina queda fuera del juego. Por tal motivo y dado lo que sucedió con Daniela, el domingo ingresan dos jugadores a la casa”, anunció el conductor a través de sus historias de Instagram.

Tras el anuncio, en LAM (América TV) comenzaron a circular los nombres de las posibles reemplazantes. Pilar Smith reveló que una de las candidatas es Inés Lucero, exparticipante de Survivor, quien incluso habría llegado a sacarse la foto oficial para ingresar al reality.

Como alternativa también fue mencionada Alejandra Majluf, que estaría en la misma situación que Lucero, a la espera de la confirmación final de la producción. En ese contexto, Ángel de Brito sumó un dato que llamó la atención: “Me dijeron que odia a Andrea del Boca”, comentó al aire, en referencia a una de las participantes actuales.

Con estos posibles ingresos, la casa más famosa del país volverá a sacudirse en una edición que, desde sus primeros días, no deja de sumar cambios inesperados y movimientos que reconfiguran las estrategias de juego.

