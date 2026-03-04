La competencia consistió en una prueba de eliminación en la que los participantes debían pinchar globos. A medida que avanzaba el juego, los nombres de los jugadores iban quedando afuera hasta que solo quedó uno.

Ads

Finalmente, el nombre de Franco fue el último en quedar en competencia y de esta manera se convirtió en el nuevo líder de la semana dentro de la casa.



Con este resultado, Franco obtiene los beneficios que otorga el liderazgo, que suelen incluir inmunidad en la próxima gala de nominación y la posibilidad de influir en la conformación de la placa de la semana.

Ads