GH: Franco es el líder de la semana, mandó a placa a Juani Car y anuló la nominación de Eduardo
Este martes se llevó adelante una nueva prueba de liderazgo en Gran Hermano Generación Dorada y Franco fue quien se quedó con el beneficio tras imponerse en el desafío de la semana.
La competencia consistió en una prueba de eliminación en la que los participantes debían pinchar globos. A medida que avanzaba el juego, los nombres de los jugadores iban quedando afuera hasta que solo quedó uno.
Finalmente, el nombre de Franco fue el último en quedar en competencia y de esta manera se convirtió en el nuevo líder de la semana dentro de la casa.
Con este resultado, Franco obtiene los beneficios que otorga el liderazgo, que suelen incluir inmunidad en la próxima gala de nominación y la posibilidad de influir en la conformación de la placa de la semana.
