Gerardo Romano apuntó contra Guillermo Francella
El actor fue contundente al hablar en Radio 10 y aseguró que no vio la película que lidera la taquilla ni le interesa el trabajo de Francella, generando un fuerte contrapunto en medio del éxito del film nacional.
Gerardo Romano volvió a generar polémica con sus declaraciones. En diálogo con Fernando Borroni en Radio 10, el actor fue tajante al ser consultado por Homo Argentum, la nueva película de Guillermo Francella que lidera la taquilla en los cines argentinos.
“No vi Homo Argentum, no me interesa nada de lo que haga Francella”, disparó Romano, dejando en claro su desinterés por el trabajo del reconocido actor. La película, que se convirtió en uno de los estrenos más exitosos del año, recibió elogios del público y abrió debate en torno al cine nacional. Sin embargo, las palabras de Romano marcan un contrapunto fuerte y reavivan viejas tensiones dentro del ambiente artístico.
VIDEO: https://www.instagram.com/p/DNx2WGL3D2J/
