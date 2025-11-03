En diálogo con Catalina Dlugi en el programa Agarrate Catalina por La Once Diez, Georgina Barbarossa se refirió a la nueva competencia televisiva con Moria Casán y al vínculo personal que mantienen.

Ads

“Para mí la competencia te hace crecer. Yo la quise mucho a Moria, es una mujer bárbara, talentosa, rápida y seguro va a hacer un buen programa”, expresó. La conductora también reconoció que la relación entre ambas ya no es la misma: “El vínculo con ella se rompió, pero eso es otra cosa”, señaló, dejando en claro que, más allá de las diferencias, respeta la trayectoria de su colega.



AUDIO https://www.instagram.com/p/DQmGCJdjm-S/

Ads