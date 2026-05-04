Globos aerostáticos sobre Ereván, con el monte Ararat al fondo. Fotógrafa: Karen Minasyan/AFP/Getty Images

La región, ubicada entre Europa y Asia, resulta estratégica por varias razones: funciona como un corredor comercial que conecta ambos continentes sin pasar por Rusia y, además, ofrece acceso a recursos energéticos y minerales de Asia Central.

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El contexto internacional refuerza su importancia. La guerra en Irán y las tensiones crecientes entre grandes potencias están empujando a distintos actores a posicionarse en la zona.

Estados Unidos busca afianzar su presencia con acuerdos de infraestructura y transporte en la región, mientras que Turquía e Irán también intentan ampliar su influencia. Rusia, históricamente dominante en el área, observa con atención estos movimientos y mantiene su peso, tanto por su relación energética con Armenia como por su presencia militar.

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En paralelo, Europa intenta consolidar vínculos políticos y de seguridad. La cumbre de la Comunidad Política Europea reúne a decenas de líderes, en un contexto marcado por la guerra en Ucrania y la necesidad de reforzar alianzas. Incluso hay señales de acercamiento más profundo entre Armenia y la Unión Europea, aunque eso genera tensiones con Moscú.

Más allá de las reuniones diplomáticas, el trasfondo es claro: el Cáucaso se está convirtiendo en un nuevo terreno de competencia global. Y aunque los encuentros actuales sean puntuales, la disputa por la influencia en la región promete extenderse durante años.

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