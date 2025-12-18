El partido bonaerense aparece entre los distritos con mayor incidencia de tasas municipales en el precio final de los combustibles, de acuerdo al relevamiento publicado en el Portal de Transparencia Tributaria Municipal, una nueva herramienta que expone cómo impactan los tributos locales en distintos sectores de la economía.

Según los datos oficiales, el distrito de Mar del Plata aplica una tasa vial del 3% sobre los combustibles líquidos y el GNC, ubicándose en el nivel más alto del ranking provincial y compartiendo ese escalón con muy pocos municipios. Se trata de un punto sensible para una ciudad con fuerte movimiento turístico, logístico y comercial, donde el precio del combustible incide de manera directa en el costo del transporte, los servicios y la actividad económica en general.

En otros rubros, la posición de General Pueyrredon es más moderada. En el caso de los hipermercados, la tasa de Seguridad e Higiene se ubica en el 1%, un valor considerablemente menor al de otros distritos del conurbano que superan el 3, el 4 e incluso el 6 por ciento. En ese segmento, Mar del Plata queda lejos de los municipios con mayor presión tributaria.

Algo similar ocurre con las actividades primarias, donde el esquema local fija una alícuota que va del 0,60% al 0,90%, según el nivel de facturación. El rango se encuentra en una franja intermedia dentro del mapa bonaerense, por debajo de distritos que duplican esos porcentajes y por encima de aquellos que aplican mínimos simbólicos.

El panorama cambia en el sector financiero. Allí, las entidades bancarias tributan una tasa del 5%, una cifra elevada en términos comparativos, aunque no la más alta de la provincia. En municipios como Bahía Blanca o La Plata, las alícuotas superan ampliamente ese nivel, lo que vuelve a ubicar a General Pueyrredon en una posición intermedia-alta, pero no extrema.

La publicación del ranking reabre el debate local sobre qué impuestos se cobran, cómo se justifican y de qué manera impactan en el costo de vida, especialmente en una ciudad atravesada por la estacionalidad turística.

Mientras algunos sectores ponen el foco en la tasa vial y su traslado directo al precio del combustible, otros señalan que el esquema general muestra un perfil más equilibrado que el de muchos municipios del conurbano. En ese cruce de miradas, General Pueyrredon queda expuesto, pero también con margen para dar su propia discusión.