La delegación de General Pueyrredon se consagró campeona en la 34ª edición de los Juegos Bonaerenses, tras seis días de intensas competencias realizadas en Mar del Plata. Con un récord de 549 representantes clasificados en las tres etapas previas, el municipio obtuvo 36 medallas de oro, 21 de plata y 27 de bronce, superando a Almirante Brown y a Lomas de Zamora -esta última, defensora del título en las tres ediciones anteriores-.

El epicentro de las actividades fue el Parque de los Deportes, junto con polideportivos barriales, clubes, colegios, villas deportivas y centros culturales y artísticos de la ciudad, donde participaron más de 26.000 personas de toda la provincia.

Esta victoria posicionó a General Pueyrredon en el primer lugar del medallero, gracias a la superioridad en medallas de plata y bronce. En preseas doradas, los tres municipios líderes empataron con 36 cada uno. De esta forma, la delegación local regresa al podio más alto desde la edición de 2021.

En las disciplinas deportivas, las medallas de oro se lograron en categorías como Atletismo Pista (sub 14 femenino), Judo (sub 14 femenino), Boccia PCD (sub 18 mixto y +19 mixto), Natación Trasplantados (+60 masculino), Atletismo Trasplantados (+60 masculino), Natación PCD (+17 femenino, sub 14 femenino, sub 14 masculino, sub 16 femenino, sub 16 masculino, +17 femenino, +17 masculino, sub 14 masculino y +17 femenino), Pesca (sub 18), Atletismo Campo (sub 14 femenino) y Atletismo Pista (sub 16 masculino y sub 18 femenino).

Asimismo, se sumaron triunfos en Acuatlón (sub 16 femenino), Atletismo PCD Pista (sub 15 masculino), Atletismo PCD Campo (+16 femenino y +12 femenino), Burako (ambos sexos), Taekwondo ITF (sub 13 masculino), Tenis de Mesa (masculino), Bonaerenses en Carrera (sub 18 femenino), Natación (sub 14 masculino, sub 16 femenino y sub 18 femenino), Vóleibol (sub 15 masculino) y Beach Vóley (sub 16 femenino).

En el ámbito cultural, General Pueyrredon presentó 16 competidores en las finales de Narración, Solista vocal PCD, Artes Plásticas y Literatura, cosechando cinco medallas.

“El evento generó un impacto significativo en la ciudad, al recibir delegaciones de otros 134 municipios y un total de más de 30.000 personas, impulsando el movimiento económico, el empleo y el turismo en Mar del Plata”, destacaron desde la Municipalidad.