El partido de General Pueyrredon atravesó un escenario político marcado por la incertidumbre económica nacional, la reconfiguración de alianzas locales y un clima de transición de cara a las elecciones del 2027. La gestión municipal y la oposición se mueven en un tablero donde la gobernabilidad convive con un creciente malestar social.

Oficialismo: gestión bajo presión

El gobierno municipal afrontó el 2025 con el desafío de sostener la gestión en un contexto económico adverso, caracterizado por la caída del consumo, inflación persistente y fuerte impacto social en Mar del Plata y Batán. Las prioridades estuvieron puestas en el ordenamiento de las cuentas públicas, el mantenimiento de servicios esenciales y la obra pública de bajo impacto presupuestario.

Sin embargo, el oficialismo enfrentó cuestionamientos recurrentes por la situación del empleo, el deterioro urbano, la seguridad y el estado de la infraestructura. La relación con los gobiernos provincial y nacional fue un factor clave: la disponibilidad (o ausencia) de recursos condicionó políticas y tiempos, y expuso la dependencia estructural del municipio respecto de otras jurisdicciones.

Como se mencionó anteriormente la cuestión de la basura fue uno de los temas más destacados del año. La presencia de microbasurales y basura tanto en la periferia de la ciudad como en el centro y en zonas turísticas de gran concurrencia, es una situación que parece no encontrar una solución.

La seguridad también es un tema recurrente, que se encuentra en el centro de la discusión. Con Rodrigo Gonçalves como secretario de seguridad municipal todavía quedan muchas cuestiones por resolver. A partir de la asunción del ex secretario de seguridad municipal, Martin Ferlauto, en el ministerio de Seguridad como Secretario de Seguridad de la Nación, se espera un cambio de rumbo y cambios notorios en el sector.

Oposición: crítica sostenida y búsqueda de unidad

La oposición local mantuvo un discurso centrado en la crítica a la gestión, con énfasis en la falta de políticas sociales integrales, el aumento de la pobreza y las dificultades de sectores productivos estratégicos como el turismo, el comercio y la pesca.

El principal desafío de la oposición fue la fragmentación interna. A lo largo del año se demostraron intentos de reordenamiento y construcción de consensos, con miras a consolidar una alternativa competitiva. El Concejo Deliberante funcionó como el principal escenario de disputa política, con debates intensos y posicionamientos que buscaron diferenciarse ante la opinión pública.

Política local: Partidos que buscan el rumbo de cara al 2027

La Unión Cívica Radical, se encuentra atravesada por internas, peleas por un cargo y pérdida de identidad. El partido centenario parece no encontrar el rumbo. En las últimas elecciones provinciales pusieron como candidata y cabeza de lista a una persona ajena al partido y, hasta entonces, a la política. Teniendo en cuenta el contexto que pone el descontento social para con la política, esa jugada los favoreció a la hora del sufragio. Pero, ¿a qué costo?. Una concejal sin voz ni voto, que responde directamente a los intereses del Senador Nacional Maximiliano Abad, que todavía no se sabe a quién va a responder, sí a La Libertad Avanza o si seguirá la línea del partido centenario, que tanto a nivel nacional como provincial se expresan en polos opuestos al gobierno de Javier Milei.

Abad, a raíz de que se pintó de violeta, pudo mantener los acuerdos y funcionarios en Mar del Plata. Sin dudas, la UCR necesita una renovación de nombres, que vuelvan a los ideales que representa el partido y traiga ideas nuevas para volver a ser una opción fuerte de la política.

La Libertad Avanza, sigue ganando terreno en el plano local, sumaron concejales y se quedaron con la presidencia del Concejo Deliberante, con Emiliano Recalt. Además, el marplatense, Alejandro Carrancio, presidente del partido a nivel provincial, asumió como Diputado Nacional.

Por el lado de PRO, Agustín Neme, ex concejal y presidente de bloque, asumió como intendente tras la partida de Guillermo Montenegro al Senado.

Neme, uno de los nombres más fuertes del PRO, llevará adelante una gestión de cercanía con los vecinos, cercanía que se perdió en los últimos años como consecuencia de la falta de respuestas de la anterior gestión a las problemáticas sociales.

Un dato sobre el nuevo intendente que no es menor es que es marplatense. Emiliano Giri, presidente del PRO Mar del Plata, y cercano a Neme se proyecta como un nombre clave en la nueva gestión municipal, siempre y cuando los dejen gestionar debido a las presiones que enfrentan, tanto Neme como Giri, por parte de Abad y Rabinovich (hombre cercano y de máxima confianza de Guillermo Montenegro).

El peronismo local no fue ajeno a la interna partidaria entre Cristina Fernández de Kirchner y Axel Kicillof. En Mar del Plata, Unión por la Patria, cuya referente es Fernanda Raverta afín a la ex presidenta, se quedó con 4 bancas en el Concejo Deliberante. Mientras que Acción Marplatense - Movimiento Derecho al Futuro (AM-MDF), representado por Gustavo Pulti, también con cuatro bancas en el Concejo, responden al gobernador Axel Kicillof.

En medio de este contexto, comienza la carrera hacia las elecciones del 2027. Todos los partidos empiezan a posicionar diferentes nombres para ver quién ganará la pulseada. Habrá que esperar para ver quien sale mejor posicionado a la hora de definir un candidato a intendente para las próximas elecciones.

Habrá que prestar especial atención a la pelea de Pulti y Raverta y ver quien gana la pulseada. Rumores indican que Gustavo Pulti avanzará sobre lugares que hoy tiene Fernanda Raverta, como es el caso del Consorcio Portuario.

El Concejo Deliberante: centro del debate

Durante 2025, el Concejo tuvo un rol protagónico. Proyectos vinculados a tarifas, transporte, uso del espacio público, seguridad y desarrollo urbano generaron cruces frecuentes entre oficialismo y oposición. Si bien no faltaron acuerdos puntuales, prevaleció un clima de confrontación política, reflejo del escenario nacional y de la proximidad electoral.

Este año también se dio una renovación del Concejo Deliberante, con la salida de concejales que cumplieron sus mandatos y la continuidad de otros referentes con mayor trayectoria. El recambio modificó las correlaciones de fuerza internas y obligó a rearmar acuerdos políticos.

La llegada de nuevos ediles aporta voces frescas, aunque el cuerpo deliberativo mantuvo un alto nivel de confrontación política.

El conflicto de las playas: un foco permanente de tensión

Uno de los temas más resonantes del año fue la situación de las playas públicas y privadas. La discusión por las concesiones, el uso del espacio público, el cumplimiento de los pliegos y el acceso libre al mar generó fuertes cruces entre el Ejecutivo, la oposición y distintos sectores sociales.

Las audiencias públicas, los reclamos de organizaciones ambientalistas y las intervenciones judiciales mantuvieron el tema en el centro de la escena durante gran parte del año. El conflicto expuso falencias históricas en la regulación del frente costero y se convirtió en un símbolo de las tensiones entre desarrollo económico, intereses privados y derechos ciudadanos.

El viernes 26 de diciembre se llevó a cabo una manifestación de guardavidas en Playa Grande. En la misma se reclamó al privado la desactualización de las paritarias, a diferencia de las estatales - municipales que firmaron hasta el mes de septiembre.

Licitación del Estadio José María Minella

El Municipio de General Pueyrredon convocó a una licitación pública nacional e internacional para la concesión del uso, explotación y modernización de las instalaciones del Estadio Mundialista José María Minella de Mar del Plata y su entorno —incluyendo el Polideportivo Islas Malvinas y los espacios comunes del Parque Municipal de los Deportes Teodoro Bronzini—. El llamado contempló un plazo de concesión de 30 años, con una opción de prórroga por 10 años adicionales.

Dicha concesión quedó en manos de la empresa Minella Stadium S.A (compañía conformada por capitales brasileños y socios locales vinculados a Pro Enter). Cabe recordar que dicha empresa fue la única presente a la hora de apertura de sobres para sortear la licitación.

El proyecto contempla una inversión que ronda entre 20 y 40 millones de dólares, destinados a modernizar integralmente el estadio y los espacios aledaños.

La ordenanza que autorizó el proceso fue publicada formalmente en julio de 2025, permitiendo avanzar hacia la firma del contrato.

Pese a que la concesión fue votada, y posteriormente aprobada, en el Concejo Deliberante, no deja de ser un tema de discusión política, disconformidad y chicanas cruzadas.

La licitación del estadio municipal quedó en el ojo de la tormenta tras el escándalo que involucra a representantes de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA). A raíz de esto, el Ejecutivo municipal solicitó la revisión del proceso de concesión, con el objetivo de analizar su legalidad y las condiciones en las que fue otorgada.

Uno de los puntos más llamativos fue el plazo de la concesión, fijado en 30 años, un período considerablemente superior al habitual para este tipo de contratos, que generalmente no supera los 20 años. Este dato encendió las alarmas y abrió el debate sobre la conveniencia y transparencia del acuerdo.

En paralelo, la situación de otros espacios públicos municipales también genera preocupación. Como es el caso de las canchitas ubicadas frente al Tiro Federal, un lugar históricamente utilizado por niños y jóvenes para practicar deportes. Según se informó, esos terrenos son de propiedad privada y actualmente se encuentran a la venta, lo que pone en riesgo la continuidad de un espacio clave para la contención social y el desarrollo del deporte barrial.

La combinación de ambos escenarios vuelve a instalar en la agenda pública la necesidad de revisar el uso, la administración y la protección de los espacios destinados al deporte y la recreación en la ciudad.

Elecciones provinciales y nacionales: impacto directo en la política local

El proceso electoral provincial y nacional atravesó la política de General Pueyrredon. Las estrategias locales estuvieron claramente condicionadas por las disputas de mayor escala, con alineamientos que respondieron más a lógicas nacionales que a consensos distritales.

Las campañas y definiciones electorales reordenaron liderazgos, profundizaron la polarización y condicionaron decisiones de gestión, especialmente en el segundo semestre del año. El distrito volvió a consolidarse como una plaza política clave dentro de la provincia de Buenos Aires.

La ausencia de elecciones Primarias, Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) marcó un cambio significativo en el escenario electoral. Como consecuencia de esto se redujeron los mecanismos de participación política y limitaron las posibilidades de competencia interna dentro de los espacios partidarios. Sin esta instancia, se achican las oportunidades para que nuevos actores puedan participar en igualdad de condiciones y se concentra la definición de candidaturas en pocos espacios.

En este contexto, también se avanzó con la implementación de la Boleta Única de Papel (BUP), un sistema que modifica la forma de votación y apunta a mejorar la transparencia, reducir costos y garantizar mayor equidad entre las fuerzas políticas. Sin embargo, su puesta en marcha planteó nuevos desafíos en términos de información al electorado y adaptación del sistema electoral.

Ambas decisiones modificaron el escenario electoral, con cambios estructurales que impactan de manera directa en la participación ciudadana y en la dinámica de la competencia política.

La aparición de Marcelo González en la política local

De cara a las elecciones de septiembre, el año estuvo marcado por la aparición pública de Marcelo González, el empresario dueño del multimedio WAM y Teatro Tronador, quien confirmó su intención de competir electoralmente. Un actor que no viene de la política, y que tiene intención de seguir trabajando en pos del crecimiento de la ciudad, como lo viene haciendo desde el sector privado, pero desde un lugar con mayor relevancia. Su irrupción sumó un nuevo actor al escenario político local, generando movimientos tanto en el oficialismo como en la oposición.

González busca posicionarse como una alternativa, capitalizando el desgaste de la dirigencia tradicional y el clima de demanda de renovación que atravesó a parte del electorado.

La salida de Guillermo Montenegro y su llegada al Senado

Uno de los hechos políticos más relevantes de 2025 fue la partida de Guillermo Montenegro hacia el Senado, un movimiento que reconfiguró el escenario local. Su decisión marcó el cierre de una etapa y abrió un proceso de transición que impactó tanto en el Ejecutivo municipal como en el oficialismo en su conjunto.

La salida de Montenegro fue leída en clave nacional y provincial, pero tuvo consecuencias directas en la gobernabilidad local, obligando a acelerar definiciones políticas y administrativas.

La intención del actual senador provincial, fue desde un principio dar el salto a un cargo de mayor renombre en el gobierno de Javier Milei. Montenegro sonó como reemplazo de Cuneo Libarona en el Ministerio de Justicia, pero finalmente quedó solo en un rumor y el pasado 10 de diciembre asumió como Senador de la Provincia de Buenos Aires.

La estrategia de Montenegro en principio fue buena, pero se vio afectada por la irrupción en la escena electoral de Diego Santilli. La apuesta de Rabinovich y Montenegro era que, este último, sea el único ganador de la sección en la elección de septiembre para empezar a posicionarse como futuro candidato a gobernador de la Provincia de Buenos Aires. Con la aparición del “colorado” esos planes se vieron afectados. Habrá que ver que será del futuro del Senador.

La asunción de Agustín Neme y una nueva etapa en el Ejecutivo

En ese contexto, la asunción de Agustín Neme representó el inicio de una nueva etapa en el gobierno municipal. Su llegada implicó un intento de continuidad en algunos lineamientos, pero también la necesidad de reafirmar liderazgo propio en un escenario complejo, atravesado por demandas sociales y tensiones políticas acumuladas.

La llegada del hombre del PRO al sillón municipal, implica un cambio en la conducción local, ya que no solo se trata de una persona joven con ideas nuevas y ganas de trabajar por el partido de General Pueyrredon, sino que será una gestión de cercanía con los vecinos, donde recorrerá cada barrio de la ciudad.

Pese a ello, Neme se enfrenta a un contexto en el que el Ejecutivo se encuentra enfrentando tensiones políticas. Debe empezar a conseguir legitimidad, y empezar a sobrellevar los palos en la rueda a los que se enfrenta.

La transición no está exenta de desafíos, especialmente en la relación con el Concejo Deliberante y con los distintos actores sociales del distrito.

Cambios en los entes municipales

Otro de los temas más importantes en medio de los cambios que atraviesa el Municipio de General Pueyrredon, es en los entes municipales. Modificaciones que pueden seguir sucediendo con el correr de los días.

El caso más resonante es el de Vilma Baragiola, que dejó la Secretaría de Desarrollo Social, para asumir su banca en el Concejo Deliberante. Esta decisión se da en una fecha especial, ya que en época de fiestas es donde organizaciones sociales reclaman por alimentos, en medio de un difícil contexto económico. La Secretaría queda en manos de Guillermo Schütrumpf, quien hasta el momento ocupaba el rol de secretario de bloque en el Concejo Deliberante. Esta designación ratifica la continuidad del radicalismo dentro del esquema de gobierno municipal, pese a que Schütrumpf en las últimas elecciones compitió por fuera del armado electoral entre el Pro y La Libertad Avanza.

En el EMSUR, Daniel Martínez, quien se desempeñaba en la patrulla municipal y quien dio que hablar por su trato a los “trapitos”, asumirá la presidencia del ente que dejó Santiago Bonifatti. Cristian Beneito, será el vicepresidente.

La salida de Bonifatti se da en medio de trascendidos sobre la Plaza del Agua, que todo parece indicar que quedará en manos de un medio digital muy reconocido.

Otro de los entes que cambió su presidencia es Obras Sanitarias, donde Tomás Amato asumió en lugar de Carlos Katz.

En Inspección General, Marcelo Cardoso deja su puesto para ocupar su banca en el Concejo Deliberante, y Cristian Beltran ocupará su lugar.

Otro que deja su cargo es Bernardo Martin, que deja el EMTURyC. En su lugar asume Diego Juárez, hombre cercano a Daniel Scioli.

Angelica Gonzalez, exconcejal de la Coalición Cívica, desembarca como subsecretaria Técnica y Administrativa de la Secretaria Legal, Técnica y Hacienda.

Agenda social y demandas ciudadanas

Una de las cuestiones más resonantes del año fue la creciente presión social. Organizaciones sociales, sindicatos, empresarios y movimientos sociales reclamaron respuestas ante el aumento del desempleo, la precarización laboral y la caída del poder adquisitivo. Estas demandas tensionaron a todo el arco político y expusieron la distancia entre la dirigencia y los problemas cotidianos de la gente.

Un año de preparación más que de definiciones

Más que un año de grandes transformaciones, 2025 fue para General Pueyrredon un período de reposicionamientos políticos. Las decisiones estuvieron atravesadas por la necesidad de llegar competitivos a la próxima elección, lo que limitó reformas de fondo y profundizó el cálculo político.

En resumen, el balance político 2025 muestra a General Pueyrredon atravesado por la crisis nacional, con un oficialismo a la defensiva, una oposición en búsqueda de cohesión y una ciudadanía que demanda soluciones concretas. El escenario queda abierto, con más interrogantes que certezas, y con el 2026 ya instalado como el verdadero año de definiciones de cara a las elecciones nacionales del 2027.

